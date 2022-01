Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan

Después de doce años de relación y dos hijos en común, Tamara Gorro y Ezequiel Garay han decidido seguir sus caminos por separado, al menos por ahora. Ha sido la propia Tamara la que ha compartido la noticia en su Instagram, haciendo especial hincapié en que no se trata de un divorcio, sino de la necesidad de un tiempo entre ambos para solucionar las cosas y poder volver a retomar todo de la mejor manera.

"Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio", afirma la influencer.

También en el vídeo, Tamara ha admitido que esta situación se viene dando desde hace un tiempo. "Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos", comenta aparentemente rota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Según confirma la propia protagonista, llevan un tiempo conviviendo sin ser pareja y ha decidido dar este paso porque van a comenzar a vivir en diferentes domicilios. A pesar de todo, anuncia que seguirán viviendo momentos juntos por sus dos hijos y que el jugador puede contar con ella sea esta una solución temporal o definitiva porque, según sus palabras: "Le quiero, le amo y sé que él también".

Tamara dice encontrarse "muy flojita", ya que está atravesando uno de sus peores momentos anímicos. Ya recientemente estuvo en una especie de retiro para reencontrarse y poder gestionar sus emociones de mejor manera. "Estoy pasando por un momento muy jodido, no solo por mi matrimonio, pero se sale de todo y yo solo deseo una cosa, que eso tenga un final muy feliz. Es una pausa para luego coger carrerilla. No voy a hablar más del tema".