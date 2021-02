El futuro de 'Tendido Cero', el programa taurino que lleva 35 años en TVE

Tendido Cero es uno de esos programas de la cadena pública a los que no se puede poner reparo alguno. Si se percatan, estarán de acuerdo incluso si no les entusiasma el ruedo. Por encima de todas las adversidades mediáticas que vive la fiesta y las objeciones externas a este programa de La 2 no se le puede poner en la palestra por sus contenidos y tratamiento respetuoso.

Tendido Cero, de todas formas, está puesto en el punto de mira de los antitaurinos, que de forma continua envían al Defensor del Espectador de RTVE sus quejas por el solo hecho de la existencia de este formato. Para algunos es un problema que se localice en la parrilla por, simplemente, informar. La revista taurina, que comenzó su andadura en 1986 y que este fin de semana emite su entrega número 1.788, está realizada con un pundonor y una entrega admirables, a cargo de un equipo reducido pero muy entregado. Lo habitual en tantos contenidos de la corporación pública.

Belén Plaza es la nueva cara de Tendido Cero desde el pasado 19 de septiembre de 2020, hace bien poco. Ese día cambió el formato, que pasó de durar 105 minutos a solamente 45. Se modificó la veterana sintonía de Julio Mengod, el padre de la recordada presentadora Verónica Mengod, y la habitual tertulia de especialistas se suprimió por la presentación de Belén Plaza, que lo hace de pie desde un atril, dando paso a una serie de reportajes de corta duración. Demasiado escueto y esquemático todo.

La pandemia ha golpeado con dureza el mundo de los toros como sabemos. Este programa atiende todas las sensibilidades en estas horas difíciles.

Llamó la atención cómo durante el anterior confinamiento TVE desatendió a los espectadores fieles a Tendido Cero, que jamás había faltado a la cita con los suyos, dado que fuera de temporada emitía reportajes atemporales. Y cómo, por sorpresa, el 27 de junio, se emitió un programa especial y solitario en el que Federico Arnás, el director y presentador habitual del veterano contenido de tauromaquia de La 2 aprovechó para despedirse públicamente, por motivo de su jubilación.

Hasta ese momento Arnás llevaba nada menos que 43 años consecutivos al frente de la información taurina, tanto en Radio Nacional de España como en TVE. Una permanencia sin paragón. Sin duda que este profesional hubiese merecido más atención por parte de los compañeros de la casa. Pero ya sabemos cómo andan las cosas en Prado del Rey y quiénes rigen realmente la línea editorial y estilo de la casa.

Belén Plaza presenta Tendido Cero en un plató virtual renovado y, afortunadamente, La 2 ya ofrece sus propuestas en calidad de Alta Definición.

Pendientes del inicio de la nueva temporada atrasada sólo hay que confiar en que el longevo espacio de los toros siga manteniendo una estable presencia en la parrilla.