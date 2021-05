Valeria Ros: “Me formé como madre con tutoriales en Youtube”

A Valeria Ros le a hace ilusión aparecer en esta sección para la que trabajó. Fue becaria en el Grupo Joly hace diez veranos y le gustaba informar de la duquesa de Alba y cuidar de las parrillas de TV.

El domingo por la noche aparece en Comedy Central presents, a las 22.30, con un monólogo dedicado al día de la Madre.

–Hoy aparece en Comedy Central ¿es volver a sus orígenes?

–Comencé ahí en los monólogos y estuve dos años en el Locomundo de Movistar +, con Quequé, y haciendo monólogos con Buenafuente, apareciendo en Ilustres ignorantes.

–¿Cómo surge su vocación de la ‘stand up comedy’?

–Fue de casualidad. Yo quería ser actriz y no me salía nada. Iba a todos los castings y nada. Fui a un concurso de monólogos y conocí a dos personaes del circuito y me dieron un bolo:tenía que hablar una hora por 60 euros. Me apunté a cursos de guion y empecé a moverme en el circuito. Ignatius le habló a Broncano y entré en La vida moderna de la SER.

"Supe que estaba embarazada al segundo día del confinamiento y a partir de ahí todo llegó a ser surrealista"

–¿Qué decía en los primeros monólogos?

–Yo no sabía de qué iban los monólogos. Al principio hacía un cuentacuentos, sin estructura ni nada: lo que se me pasaba por la cabeza.Los primeros chistes me costaban una barbaridad pero después controlas los mecanismos. No soy una cómica de manual. Me guío por la intuición. Siempre he sido de contar anécdotas,no chistes.

–Su monólogo es por el día de la Madre ¿qué nos va a contar?

–Yo no sé esciribir nada que no sea realidad, así que tiene que ver mucho con mi situación actual. Estoy orgullosa de ese monólogo. Hablo de lo que he vivido, dequedarme embarazada en plena pandemia. Supe que estaba embarazada al segundo día del confinamiento y a partir de ahí todo llegó a ser surrealista. Me hice el test de embarazo recién encerrada. El mundo sin entender qué pasaba y yo en un mundo nuevo sin tener nadie al lado para contarlo. No hay chistes enlatados ni golpes efímeros. Seguirá haciendo reír años después.

–¿Cómo era ir a los hospitales en esas circunstancias?–Uf, difícil. Salía a la calle y asaltaba a las embarazadas que veía y me miraban raro. Me tuve que formar cómo ser madre mirando tutoriales en Youtube. Nadie podía hacer vida social y yo aún más. He hibernado. Sólo he salido de casa para trabajar.

–¿Cómo sigue su faceta de madre, de la que nos informa en Zapeando?

–Muy bien. Estoy implicadísima como madre, todo tradicional. Me imaginaba como una madre perroflauta. Ahora soy todo miedos y preocupaciones.

–¿Se ha sabido organizar?

–Ha sido cuestión de tiempo. Al principio no encontraba el momento de respirar. Cuento con la ayuda de mi familia y de una chica que he contratado que es adorable. En Zapeando ahora hay que estar más tiempo por todo lo que son los tests PCR.

–Ha ido encontrando su sitio en el programa.

–Sí. Leo fatal así que cuentan comigo porque se me ocurre de todo. Voy a hacer ya dos años. Me he ido ganando la mesa.

–Dani Mateo la tiene a usted como su loca favorita.

–Me machaca. Yo entré en el último verano de Frank Blanco. Dani ha sabido encontrar su sitio.

–¿La conocen por la calle?

–Entre las mascarillas y que no salgo todavía no sé qué es ser famosa

–¿Qué recuerdos tiene de su etapa en estas páginas de TV?

–Es lo más. Aquel verano en Diario de Cádiz fue lo más. Fue el trabajo de mi vida, el verano de mi vida. Mi amiga Jara mandó el currículum. Qué risas con Fátima, con Francis e Isabel. Con los chistes de Juan Gardón. Me gustaba hacer la páginas de parrilla y los destinos turísitcos. Mi madre tiene todos esos periódicos guardados.