'La Voz' divide entre lunes y martes sus galas

En pleno replanteamiento de los horarios y contenidos en las cadenas generalistas, Antena 3 vuelve a mover ficha. No habrá que trasnochar para seguir La Voz desde el 7 de enero. Las galas del talent musical, que arrancan con las audiciones a ciegas, se ofrecerán horario nocturno estelar al dividirse en dos partes, lunes y martes, entre pasadas las diez y media y la medianoche. En lugar de los maratones que llegan hasta la madrugada, con emisiones que superan los 180 minutos, Antena 3 recorta a entregas de unos 80 minutos por noche por lo que no habrá que aguantar el sueño para conocer todos los números musicales. Por tanto los anunciantes no tendrán spots inmersos en el trasnoche. Atresmedia también ha cambiado las reglas comerciales de sus ficciones con capítulos de 50 minutos a partir del próximo año y tres cortes publicitarios de tres minutos para no superar la medianoche.

El Hormiguero se reservaba este martes el anuncio de la fecha de estreno pero además de horario también se desvelaba la estrategia de esas dos noches consecutivas. No es habitual, además, que un canal español adelante con tanto tiempo el horario y forma de la programación de sus contenidos, lo que demuestra la confianza que tiene Atresmedia en el formato de Boomerang que hasta el año pasado ofrecía la competencia, Telecinco. La modelo y presentadora sevillana Eva González será la encaragada de conducir el programa que anteriormente contaba como maestro de ceremonias a Jesús Vázquez. Los coaches de esta edición son Paulina Rubio, Luis Fonsi, Antonio Orozco y el malagueño Pablo López.

Con la gala doble de las audiciones a ciegas Antena 3 sigue el modelo de programación de Estados Unidos, Alemania o Australia. La cadena quiere favorecer así a los espectadores, sabiendo que no tendrán que estirar la noche ante la pantalla, y los propios anunciantes, con un formato que ha sido líder en todas sus temporadas anteriores. La cadena confía en sus coaches con “la sensibilidad de Pablo, la experiencia de Antonio, el ritmo de Luis y la fuerza de Paulina” y que contarán con la opción de bloqueo, que impedirá que los rivales se giren al primer que haya pulsado.