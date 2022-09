'Tales of the Walking Dead', antología del mundo zombie

El servicio de streaming AMC+, que se ofrece en distintas plataformas, estrena hoy jueves una serie antológica del universo de The Walking Dead, Tales of The Walking Dead, historias de un episodio en contextos del mundo sacudido por los zombies y producida por AMC Studios.

Los seis episodios independientes están centrados en personajes diferentes, tanto nuevos como recurrentes, de la serie originaria. Cada historia de una hora tiene su propio tono y punto de vista, con personajes que tienen que tomar decisiones a vida o muerte en el contexto extremo de la invasión. Estas ficciones permiten aproximarse al apocalipsis zombie a través de nuevas perspectivas.

Entre los actores que intervienen en estos capítulos independientes figuran Anthony Edwards (¿Quién es Anna?), Parker Posey (Lost in Space), Samantha Morton (The Walking Dead), Olivia Munn (The Newsroom) o Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine).

Hoy se incorpora bajo demanda el episodio de la pareja Evie /Joe. Es la historia del viaje por carretera de un superviviente solitario que abandona su búnker en busca de una mujer de su pasado. En el camino se encuentra con alguien que es su polo opuesto pero unen sus esfuerzos para encontrar así a sus seres queridos perdidos. Está protagonizada por Olivia Munn y Terry Crews.

El próximo jueves llega el turno de Blair/Gina. Una recepcionista descontenta y su autoritario jefe quedan atrapados mientras la ciudad de Atlanta se derrumba bajo el apocalipsis, obligándolos a trabajar juntos para poder escapar de la ciudad. Con Parker Posey y Jillian Bell.