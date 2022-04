Yon González: "Hugo Llor es el personaje más humano de aquella Barcelona"

Netflix ha estrenado este viernes la serie española Los herederos de la tierra, una de sus grandes apuestas para el 2022 basada en la novela de Ildefonso Falcones y producida por Diagonal TV(Banijay Iberia). La historia de época está ambientada en la Barcelona del siglo XIV. Recrea un entorno difícil, donde la cercanía a la corona y a la iglesia marca el devenir de la supervivencia. El actor Yon González da vida a Hugo Llor, el protagonista de la serie, en su vida adulta.

–Empieza siendo Arnau Estanyol y acaba en el papel de Hugo Llor, el protagonista de la serie. ¿Cómo has llevado esa situación en el rodaje? –

-Ha sido una experiencia maravillosa interpretar a ambos personajes en la serie Los herederos de la tierra. El personaje de Arnau sirve para introducir la historia y ya más adelante asumo el papel adulto de Hugo Llor, el protagonista de la historia. Ya he visto la serie y tengo una alegría inmensa. Me ha encantado el ritmo de la historia, he visto los ocho capítulos del tirón.

–¿Cómo es Hugo, el protagonista de la historia?

–Hugo es una persona que mira a todos por igual, sean de la condición social que sean. Es muy humano y familiar. Es un superviviente que intenta sobreponerse a todas las duras situaciones que la vida le pone en su camino. Su objetivo es vivir tranquilo con su familia, es un hombre bueno.

–¿Ha leído o tenido algún tipo de contacto con la novela en la que está basada la serie?

–Yo puse toda mi energía en las indicaciones que nos iba marcando el director. Hemos tenido de base la novela, pero luego nosotros hemos hecho lo que hemos querido, y sobre todo, lo que Jordi nos ha dicho que quería hacer con la serie. Jordi Frades ha hecho un excelente trabajo como capitán de este barco.

Hermanos Yon González vuelve a coincidir con Aitor Luna en una serie, pero no aparecen juntos al formar parte de épocas distintas en esta ficción histórica

–¿Le ha dado algún consejo su hermano Aitor Luna como protagonista de La catedral del mar, la precuela de Los herederos de la tierra?

–La verdad es que no. Me dijo que me lo iba a pasar muy bien, porque él estuvo muy cómodo con la productora Diagonal cuando rodaron La catedral del mar. Tuvieron un resultado maravilloso. Hay que disfrutar de este pedazo de proyecto.

–No cree que la vida ha sido muy injusta con Hugo Llor…

–Una de cal y una de arena. La vida le da palos, pero luego también, alegrías. La llegada de su hija al principio es un marrón y finalmente es una de sus mayores satisfacciones. Después conoce el amor en Caterina, en Marcha que ejerce de criada y madre. Hugo trata a las personal como tal, es el personaje más humano de la serie.

–¿Cómo será la relación con su hija Mercé?

–Una relación muy bonita. Intenta hacer todo lo posible por su hija y darle siempre lo mejor. Los giros de la serie lo pone en muchos aprietos, pero él siempre quiere ser un buen padre y estar para todo lo que necesite su hija. Es un padrazo (risas).

"Hugo piensa que el enemigo caerá por sus propios actos ante la ley"

–Hugo mantiene varias relaciones amorosas hasta que se cruza con Caterina...

–Hugo siempre apuesta por el amor. Con Dorsa es imposible. Hasta que pasan diez o quince años no tiene contacto con ninguna otra mujer hasta que se encuentra con Regina, con la que llega a casarse. Él siempre intenta solucionar las situaciones de la mejor manera posible, tanto para él como para su pareja. Luego, no quiere casarse por conveniencia y asume el riesgo de romper el contrato de la boda y perder los viñedos. Y finalmente descubre el amor en Caterina, un apoyo fundamental para Hugo. Se convierte en una compañera de viaje que le ayuda en todas las decisiones que debe tomar.

–En la serie está muy presente el ojo por ojo diente por diente…

–Sí, pero eso se corresponde más con el personaje de Bernat. Hay una escena en la que Hugo puede acabar con su gran enemigo y decide no ejecutar la acción para no ser uno más, como hacen los Puig. Piensa que el enemigo caerá por sus propios actos ante la ley.

–¿No cree que la Iglesia queda en mal lugar en la serie?

–Puede ser, pero lo hace ofreciendo una perspectiva general de la época. El personaje de Hugo no se define, como otros sí hacen, en el aspecto religioso. Hugo, aún siendo cristiano, mantiene una buena relación con los judíos. Para él no existe el odio por procesar una determinada religión.

–¿Qué expectativas tenéis depositadas en el estreno de la serie?

–Estoy seguro de que va a tener muy buena acogida porque es un gran producto. Netflix se encargará de darle visibilidad a nivel global y que esté accesible para todos en la plataforma. El proyecto será próspero para todos.