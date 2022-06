Un accidente en el hormiguero hace que tengan que acudir los bomberos.

Pero no solo en esta nueva película ha tenido que enfrentarse a una amenaza. Un susto terminó eclipsando la entrevista. Todo sucedió durante la conocida sección de ciencia donde dos especialista tenían que realizar una escena digna de las mejores pelis de acción. Esto consistía en que ambos actores tenía que caer desde una azotea hacia unos toldos que amortiguarían su caída, mientras luchaban envueltos en llamas. La rocambolesca acción casi acaba en tragedia.

Aunque casi todo en el Hormiguero está medido al milímetro para que salga tal y como se espera un error, poco habitual, provocó un momento completamente tensó tanto para televidentes, como para el público, Pablo Motos y su invitado de honor.

Uno de ellos durante la acción de caer sobre los toldos quedó enganchado en uno de ellos. Esto no hubiera sido tan relevante si no fuera porque mientras estaba enganchado seguía ardiendo. Los bomberos, que se encuentran permanentemente en el plató para evitar que ocurran desgracias, acudieron raudos para apagar el fuego sobre su cuerpo. Segundos después de ser liberado confesaba que "ha ocurrido lo que no tenía que ocurrir", y se mostraba enfadado por no haber conseguido completar la escena perfecta.