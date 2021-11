La actriz Isabel Torres se despide de sus fans tras el avance del cáncer que padece

Isabel Torres, quien diera vida a Cristina Ortiz, “La Veneno”, en su fase de vida más adulta en la serie de Los Javis, se despide de sus seguidores tras el avance de su cáncer de pulmón que padece desde 2018 dando la triste noticia, a través de su cuenta de Instagram, de que le quedan "dos meses de vida".

"Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans (...) he estado malita y quería decirles cómo estoy", ha comenzado diciendo Torres en el vídeo: "He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando", continuaba la canaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Torres (@isabeltorresofficial)

La intérprete, como en algunos de sus videos anteriores, se ha mostrado visiblemente cansada y ha reconocido que "el dolor es lo que peor llevo". "En principio, me han dado dos meses de vida -decía la actriz quien a pesar de todo se muestra optimista a pesar de ser consciente de la gravedad de la situación-. Si supero estos dos meses, bien. Y si no, pues también", ¿qué le vamos a hacer? La vida es así de caprichosa”.

Pese a la mala racha que está viviendo, Torres (1969, Las Palmas de Gran Canaria) no ha querido perder la oportunidad de mostrarles a sus fans el cariño que siente por ellos y les ha dedicado unas palabras de agradecimiento. "Yo quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí. Sobre todo, a todos ustedes, a todos mis fans que han estado al lado mío. Siempre me han estado apoyando y quería darles las gracias", ha sostenido la actriz.

Asimismo, también ha querido aprovechar la grabación del vídeo para dar las gracias a su familia por el apoyo que le han brindado: "Este vídeo es para decirles que les quiero mucho", ha indicado.

"La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si dios quiere y si no, nos vemos en el cielo", se despedía la también presentadora de televisión.

Algunos compañeros de reparto como Jedet o Daniela Santiago, así como los directores de la serie, Javier Calvo y Javier Ambrossi, la han mandado mensajes de amor, ánimo y fuerza. "Deseo de todo corazón que te mejores, te mando un abrazo enorme lleno de energía bonita y positiva", le escribe Santiago.

A la canaria le diagnosticaron cáncer de pulmón en 2018, aunque no hizo público su estado de salud hasta marzo de 2020, coincidiendo con el rodaje de la famosa serie, diciendo que le había "salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande" y que se encontraba con "mucho dolor y muchos problemas".

De hecho, según contó hace tiempo -también en su cuenta de Instagram-, tras el parón que tuvo la ficción por el coronavirus, no sabía si iba a poder retomar la grabación de la serie, ya que fue intervenida, pero antes prometió que iba a volver "con más fuerza que nunca". Y así fue porque la interpreté mejoró, su salud le dio “un respiro” y pudo concluir el rodaje de la serie que meses más tarde le llevaría a ganar un Premio Ondas.

La desgarradora noticia ya se ha hecho eco en todas partes, tanto es así que en pocas horas ha conseguido meterse en el Trendic Topic (tendencia) de Twitter con mensajes de ánimo, de apoyo y de mucha fuerza que le mandan tanto sus seguidores como otras celebridades.

"Eres un ser PRECIOSO", escribe el bailador Rafa Mendez; "Te mando todo el CARIÑO del mundo", del exministro y escritor Maxim Huerta; "Eres una luchadora y un ejemplo de valentía. Te queremos Isabel, estamos contigo", firma el cantante Ricky Merino, y Paula Echevarría le manda "todo el amor del mundo", entre otros.