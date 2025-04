Alessandro Lequio se desmarca de la hija de Ana Obregón, "no es hija de mi hijo"

En un nuevo capítulo de la relación entre Alessandro Lequio y Ana Obregón, el contertulio de Telecinco, de verbo afilado, ha vuelto a encender la polémica con una declaración que resuena en la prensa rosa, como destaca la revista Lecturas. "Anita no es hija de mi hijo Aless, es hija de Ana", afirmó con rotundidad enVamos a ver, el programa donde ejerce de colaborador, dejando caer una frase con la que también protege su propia herencia y la de su hijo Aless. Sus palabras desafían el relato que Ana Obregón ha tejido con devoción maternal y abren u dudas sobre la filiación de la pequeña Ana Sandra. La pequeña nació en Miami en marzo de 2023 por gestación subrogada, supuestamente como fruto póstumo del deseo de Aless Lequio, fallecido en 2020 tras una batalla contra el cáncer. Ahora se pone en cuestión si en la intervención se usó material genético de Aless. La única manera es que hubiera dejado en Nueva York una muestra, cuando fue ingresado cuando la enfermedad se había agravado. Y, además, mover y usar ese material necesita de un requerimiento notarial complicado. Las dudas arrecian.

Lequio, explica su postura en el contexto de una discusión sobre herencias, respondiendo a una pregunta de Joaquín Prat sobre si Anita tendría derecho a la suya. "No, porque no es hija de mi hijo, es hija de Ana", sentenció, aludiendo a la situación legal de la menor, adoptada por Obregón en España tras su nacimiento en Miami. Sus palabras, aunque matizadas después por la propia Ana como "descontextualizadas", han reavivado un debate, poniendo en jaque la certeza biológica que la actriz y bióloga ha defendido con fervor.

Alessandro Lequio / MEDIASET

La revista Lecturas añade una capa de intriga al enigma de Anita Sandra y asegura que existen "contradicciones" sobre la paternidad de la niña. Hay dudas sobre el esperma utilizado, por lo que Aless podría no ser el padre. El proceso de gestación subrogada se inició dos años después de la muerte de Aless y no existiría un testamento escrito que autorizara explícitamente el uso de su material genético. No puede ser una petición sin más, sino con una solicitud formal ante notario. La voluntad de Aless, expresada por su madre, podría ser más un anhelo materno que una realidad documentada.

Ana Obregón se queja de "la cantidad de tonterías que tengo que aguantar" y subraya que "Anita es calcada a su padre". El óvulo materno es de una donante, por lo que es parecido es una prueba de que se inseminó con material de Aless. Una prueba de ADN, que asegura haber hecho para asegurarse, confirmaría la paternidad, ha inistido por su prte Obregón.

La publicación destaca que las palabras de Lequio podrían estar sustentadas en un conocimiento más profundo de lo sucedido ya que el presunto abuelo ha evadido sistemáticamente cualquier implicación emocional con Anita y ha reiterado durante meses "que no entra en esta historia". Su negativa a reconocerla como nieta, al menos en términos legales, choca con la insistencia de Obregón, quien en su día le pidió que asumiera la paternidad legal de Anita, una solicitud que él rechazó de plano.

La filiación de Anita Sandra se convierte en un rompecabezas además. Para ser inscrita en España, al haber nacido por gestación subrogada, no puede ser admitida como hija natural sino solo hija adoptada, ya que el vientre de alquiler es una práctica ilegal en nuestro país. La pequeña no podría ser considerada hija 'genética' de Ana Obregón, sino una hija de acogida, por lo que Lequio estaría en todo su derecho de no reconocerla como nieta.