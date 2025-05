Andrea Guasch: “Tantas Champions con el Real Madrid y me faltaba esto: una final europea con el Betis”

Susana Guasch ha mamado desde pequeña el periodismo deportivo gracias a su padre, el periodista de As y la Cadena SER, Tomás Guasch. La periodista catalana, afincada en Madrid desde hace 20 años, es uno de los rostros más carismáticos de Movistar Plus+, la plataforma donde trabaja desde hace varios años. Antes ha estado en Real Madrid TV, la Sexta y en otros medios que la han ido moldeando como una profesional respetada y admirada en un mundo dominado por los hombres.

-¿Qué cobertura habéis preparado desde Movistar Plus+ para la final de la Conference League entre Betis y Chelsea? -La misma cobertura que si fuera una final de la Champions League. Vamos con el trío titular de las retransmisiones: Carlos Martínez, Álvaro Benito y Maldini. Yo estaré con Ángel Cuéllar en otra posición del terreno de juego. Al ser un equipo español la UEFA nos permite tener más equipos de profesionales a pie de campo. Además, Ricardo Sierra, a pie de campo, e Ismael Medina, con la afición. Es un despliegue bestial como se merece el Betis en esta cita histórica. Hacemos dos previas, una el martes después del entrenamiento del Chelsea a las 21:00 horas y otra el miércoles, que es el día del partido. Y luego el postpartido hasta lo que nos dé, que esperemos sea mucho porque significaría que ha ganado el Betis.

-El Betis llega a la final sin la vitola de favorito, ¿cree que esa situación le puede beneficiar? -No creo que sea tan favorito el Chelsea. Viendo los partidos de la Premier, porque en la Conference League se ha enfrentado a rivales muy inferiores y no me parece una vara de medir el nivel del equipo entrenado por Maresca. Creo que la situación de ambos equipos en sus respectivas ligas no ha sido muy distinta. De hecho, el Betis no ha llegado a puestos Champions por muy poco. El Chelsea está un puntito por arriba, sobre todo a nivel económico, pero eso no influye después en el campo. Tal y como está la gente de arriba del Betis, con Isco que es el jugador más diferente de todos, no veo tanta distancia entre ambos equipos. Lo que me ha gustado mucho y creo que es un punto a favor es que el Chelsea se ha quitado la gran presión metiéndose entre los cuatro primeros para jugar la próxima Champions. Ellos vienen con el objetivo cumplido y eso puede ser un punto a favor del Betis.

-Si tuviera que apostar un resultado, ¿cuál sería su predicción? -Todo lo que sea ganar el Betis, me da igual, aunque nos vayamos a los penaltis. Yo creo que no será un partido largo, aunque seguramente se decida en la segunda parte. Pero no suelo dar una con las predicciones. Apuesto por cualquier resultado que sea bueno para el Betis. Tengo unas ganas locas de que el Betis levante la Conference League en esta cita histórica para el beticismo.

-Ahora que se lleva el periodismo de bufanda y nadie esconde sus colores. ¿Se puede decir que usted es del Espanyol? -Sí. Nosotros de siempre hemos sido del Espanyol. Mi abuela era socia del Real Madrid en la época de Di Stéfano porque era madrileña, mis dos abuelos socios del Barcelona, uno de ellos tuvo que dejar de ir al Camp Nou porque le dio un amago de infarto. Mi padre descubrió el Espanyol de pequeño, y aunque le llevaban al Camp Nou, le atrajo la idea de animar al equipo más pequeño de la ciudad y con menos recursos. Así nos lo inculcó a mi hermano y a mí. Yo llevo 20 años viviendo en Madrid y sigo pagando mi carné, aunque no suelo ir casi nunca. Hay que arromar el hombro y apoyar desde la distancia al equipo de tu vida.

-Pero ha trabajado en Real Madrid TV, ¿cómo recuerda esa experiencia? -Una etapa maravillosa. Florentino Pérez invirtió mucho dinero, fichó a mucha gente para la versión española e inglesa del canal. Entonces nos juntamos gente de todos lados en una etapa en la que todos éramos una familia, incluidos los jugadores. En Real Madrid TV solo estuve un año y medio porque luego me fui a la Sexta. Era la época de los galácticos, viajábamos todos juntos en el avión. Eso te da mucho porque teníamos un contacto directo con los jugadores. Conocía a Ronaldo, Figo, Zidane, Beckham… Eran personas normales, teníamos una relación estrecha que hoy en día es impensable. Beckham hasta me ponía la ensalada en el hotel.

-¿Qué balance hace de sus más de 25 años de carrera profesional como periodista deportiva? -Pues que todavía quedan muchas cosas que contar. A mí el Betis siempre me ha interesado mucho desde la época de Gordillo, al que quiero muchísimo. Y mira quien me iba a decir que a estas alturas iba a estar cubriendo en Polonia una final europea entre el Betis y el Chelsea. El resumen es que no acaba nunca, es lo que más me ilusiona, siempre es diferente y nunca sabes lo que vas a terminar contando. Tantas Champions que llevo con el Real Madrid y todavía me faltaba esto: una final europea con el Betis.

-Usted fue una de las pioneras en el periodismo deportivo. ¿Ha notado algún tipo de discriminación hacia la mujer en un mundo que siempre ha estado comandado por hombres? -Cero. Nunca he notado nada, al revés. Yo empecé muy joven con 19 años y cuando había pocas mujeres en el periodismo deportivo. Nunca me han mirado por encima del hombre ni mis compañeros, ni los jugadores, entrenadores, presidentes… Solo he sentido animadversión en las redes sociales, a la cara nadie te dice nada. En cuanto al trabajo, siempre muy respetada, animada y con la confianza de todos mis jefes que han sido varios.

-¿Siempre tenía claro que se quería dedicar al deporte? -Claro. Siempre quise ser periodista deportiva.

-Además, teniendo de padre a Tomás Guasch… -Eso es fundamental. Si yo no llego a ser hija de Tomás seguramente no hubiera sido periodista deportiva. Tienes que vivirlo y mamarlo en casa. Sigo viendo que mi padre se lo pasa bien escribiendo, viajando, colaborando en la radio… Mi padre tiene 72 años y lo vive como el primer día, está con la ilusión de un chaval. No tengo tanta vocación como mi padre. Yo con 70 años ni en broma me veo trabajando. El gusanillo del periodismo y del deporte me lo ha inculcado mi padre.

-Aparte del fútbol, ¿qué otros deportes le gustan? -Me gusta mucho el tenis por Rafa Nadal, con lo cual tengo ahora un bajón tremendo. Con la despedida de Roland Garros, él se ha dado cuenta de que esto ya se ha acabado. Hay que agradecerle todo a los franceses que han tratado a Rafa de manera exquisita con la antorcha olímpica y ahora con esta emotiva despedida. Me gusta también el baloncesto. He hecho el Mundial de Japón donde ganaron un oro, los europeos, pero como el fútbol para mí no hay nada.