Ángel Llácer tras su grave enfermedad vivirá sus Navidades de forma muy distinta

El presentador, actor y asesor musical Ángel Llácer sigue reponiéndose de la grave enfermedad ocasionada por una bacteria cuando en la pasada primavera visitó Vietnam. La voracidad de ese microorganismo, la shigella, puso en jaque la vida del popular personaje que tras el verano pudo hacer sus primeras declaraciones tras superar esta complicada dolencia.

Llácer sigue recuperándose por lo que ha comentado que estas Navidades serán muy diferentes para él. Estará al lado de su familia y vivirá todas las fiestas junto a sus padres que están "ilusionadísimos" por esta circunstancia, culminación de meses de apoyo y respaldo a su hijo en la convalecencia. Ha debido incluso a 'aprender a andar', debido a las dificultades de movilidad que sufría, con una pierna gangrenada por necrosis.

El presidente del jurado de Tu cara me suena acudía este lunes a la cena solidaria de World Central Kitchen y expresaba a Europa Press los cambios que ha vivido tras esta enfermedad. De cara a estas señaladas fechas estará con sus padres y seres queridos desde la Nochebuena al Fin de Año, pasando por el tradicional alumerzo de San Esteban, el 26 de diciembre, una fecha muy familiar en Cataluña. "Gracias a la enfermedad", ha señalado con la ironía de las comillas Llácer.

En otras ocasiones por motivos de trabajo con sus representaciones teatrales o programas de televisión, o por fiestas más desatadas con amistades, el actor no ha disfrutado de una Navidad más tranquila.

La bacteria devoraba los tejidos y estuvo a punto de perder una pierna. Tras estar en Vietnam y estar en Tailandia en un centro sanitario e ingresar a su llegada a España, en Madrid, donde estuvo diez días, parecía que la enfermedad bacteriana había sido un contratiempo grave, pero superado. Las secuelas se complicaron al volver a su hogar en Barcelona y la infección estuvo a punto de acabar con su vida. En la intervención quirúrgica en la pierna le aseguraron que "o salía sin la pierna o no salía", le comentaron en el hospital barcelonés donde ingresó en la UCI.

Llácer contó su experiencia en Col.lapse, un programa de TV3, cadena para la que ha trabajado en este último trimestre con un programa de cocina cuyo equipamiento se ha destinado a los damnificados de la riada de Valencia. Reconoció que contrajo la shigella por no seguir las recomendaciones en Vietnam de no tomar agua sin embotellar ni consumir alimentos que no estuvieran debidamente tratados. En la UCI de Barcelona llegó a despedirse de sus amigos y familiares. La pierna se había hinchado y se temia lo peor, en un estdo terminal. De haber afectado la bactería a algún órgano vital la muerte se hubiera precipitado. De ahí que ese deseo de vivir las Navidades en familia sea aún mayor y gratificante tras tantas semanas dramáticas, entre la enfermedad y la convalecencia

En su entrevista en TV3 en septiembre se vio superado por las lágrimas al ir comentando las difíciles vivencias que estuvieron a punto de acabar en un deselance fatal.

"He debido aprender a poner un pie detrás del otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar, y lo hago lentamente", comentaba meses atrás Sigue existiendo dificultades en la movildad, pero Llácer está bastante mejor y con ganas de recuperar sus proyectos y, por ejemplo, regresar al plató de Tu cara me suena.