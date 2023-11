La carta de despedida de Elena Rivera ante el final de 'Cuéntame cómo pasó'

Para mí Cuéntame se acabó en noviembre de 2018. Se acabó con una canción que irá siempre en mi corazón, Eres tú (de Mocedades), y con un plano final inolvidable para mí y creo también para Ricardo (Gómez). Nuestros personajes, Carlos y Karina, miraban al horizonte, con la ciudad de Nueva York de testigo y con las Torres Gemelas al fondo. Creo que ambos lo vivimos casi como una metáfora. Años y años en ese plató, en esos decorados, con esos personajes, con esos compañeros… y, al igual que Carlos y Karina, a nosotros también nos tocaba partir. Tocaba emprender un viaje sin saber cómo nos iría en adelante.

Así que aquel adiós a Cuéntame cómo pasó no fue solo el comienzo de una nueva etapa profesional, fue sentir que tomaba una decisión que afectaría a todos los ámbitos de mi vida. Por eso, esa noche, con el capítulo 348, acabó Cuéntame para mí.

Como si formara parte de un camino para dejar definitivamente atrás esa etapa, decidí no volver a ver la serie. La he apoyado siempre, me he alegrado por sus buenas audiencias y me he seguido sintiendo parte de la familia Cuéntame. Y, con orgullo, siempre he tenido muy presente la suerte que tuve de crecer personal y profesionalmente en la que creo que es la mejor serie española de la historia.

Pero este verano descubrí que la serie no había acabado en aquel noviembre de 2018. Seguía muy viva dentro de mí. Cuéntame cómo pasó preparaba su temporada final y, para el último capítulo, Carlos y Karina volverían en un precioso guiño a los espectadores que Ricardo y yo entendimos como un gran regalo.

El día en el que Ricardo y yo volvimos a pisar ese plató de Pinto, el día en el que volvimos a los que habían sido nuestros camerinos durante años, en el que volvimos a recorrer pasillos, a encontrarnos con el equipo… Ahí creo que empecé a darme cuenta de que esta serie seguía latiendo muy fuerte dentro de mí. Pero no fue hasta el último día de rodaje (en el que, de nuevo, el equipo nos volvió a despedir con muchísima generosidad y amor) cuando confirmé mis sospechas: Cuéntame nunca acabará para mí; Cuéntame siempre me acompañará. La emoción que sentí me recordó que esta serie es para mí algo mucho más grande que un proyecto profesional.

Y con ese sentimiento tranquilo de reencuentro, he vuelto a ver Cuéntame en esta última temporada. Sin falta, cada semana. He disfrutado cada episodio. Me he emocionado, he llorado y he reído. Y me he vuelto a sentir muy orgullosa de haber formado parte de una serie que es mucho más que una serie. Es donde crecí, es donde me nació el amor por este oficio y es donde he vivido tantas y tantas cosas. Un día de 2005 cambió mi vida para siempre. Y hoy, casi 20 años después, sé que Cuéntame jamás acabará. Cuéntame, como Karina, me acompañarán para siempre. Y yo no me puedo sentir más feliz por ello. Gracias a todos los que lo habéis hecho posible.