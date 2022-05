Chanel: "Si alguien no estaba en el barco desde el principio y se ha subido ahora, es bienvenido"

La representante de España en Eurovisión 2022, Chanel, ha ofrecido este martes una rueda de prensa en Madrid donde ha expresado su satisfacción tras su paso por el festival, en el que quedó en tercera posición y logró el mejor resultado para España en 27 años.

"Si alguien no estaba en el barco de SloMo desde el principio y se ha subido ahora, es bienvenido. No tengo rencor por aquel hate, pero aprendamos de esto", ha dicho en relación a las críticas recibidas tras resultar elegida para representar a España en Eurovisión tras el Benidorm Fest. Además, ha revelado que se creó un grupo de WhatsApp los participantes y expresaron su apoyo. "Yo me quedo con lo bueno, lo malo para qué prestarle atención", ha reiterado.

La artista ha asegurado que es "una mujer positiva". "No he hecho todavía una lectura de lo malo que pasó. No he trabajado para callar bocas, sino por nosotros y la candidatura. Todo se ha colocado donde tenía que ser", ha zanjado.

Sobre la victoria de Ucrania gracias al televoto, la cantante se ha limitado a manifestar su satisfacción con el tercer puesto. "Nosotros estamos contentos con nuestra posición y nos enfocamos con lo que hemos hecho, no en lo que pasa alrededor", sostuvo. Al respecto, ha reconocido que el mismo día de la final se levantó "con la canción en la cabeza".

Además, sobre la polémica con los votos en Eurovisión, después de que la organización asegurara que detectó patrones irregulares en las puntuaciones enviadas por los jurados de seis países y decidiera sustituirlas por una estimación basada en los votos de países con gustos similares, Chanel ha preferido no entrar en el asunto: "Eso lo tiene que aclarar la EBU. Nosotros somos artistas y con lo que hicimos en el escenario ya fuimos ganadores".

Por su parte, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, María Eizaguirre, también presente en la comparecencia, destacó el "buen trabajo y profesionalidad de todas las personas" que trabajan en el evento, recordando que fue la propia Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés) -organizadora del festival- "la que sacó el comunicado y detectó irregularidades ya en la semifinal".

"El resultado es que el es. Las normas están claras, están recogidas en la normativa y este ajuste de votos ya se ha llevado a cabo en alguna ocasión", ha recordado. "Ahora mismo no está en juego la segunda plaza para España, vamos a poner un poco de sensatez: ha ganado Ucrania porque el televoto le dio el apoyo mayoritario y ha ganado Chanel, volvemos a ocupar el puesto que merecemos. Estamos en el camino de traernos ese micrófono de cristal", ha apostillado, añadiendo que España ha ofrecido su "mano tendida para organizar en lo que haga falta". "Es nuestra muestra de solidaridad al pueblo ucraniano", ha asegurado.

En esta rueda de prensa se han vivido varios momentos especiales para la artista. Así, por ejemplo, ha recibido en directo la felicitación de la Casa Real, un mensaje suscrito por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, en el que agradecen haber representado a España y felicitan a Chanel por su actuación. "Has hecho historia con ese tercer puesto en la final", afirma el mensaje leído en directo por Chanel que no paraba de exclamar: "¡Qué fuerte!".

Por otro lado, ha recibido un ramo de rosas rojas con las disculpas de Cristiano Malgioglio, el comentarista italiano de la RAI, la compañía de radiodifusión pública de Italia, que afirmó tras su actuación que era "una Jennifer López barata". En un vídeo retrasmitido en directo en la rueda, Malgioglio ha afirmado que "nunca hubo intención de ofender y que fue malinterpretado", además de negar que animara a la audiencia a no votar a la artista española.

Chanel ha admitido sus disculpas: "A nadie le gusta que le digan algo así. Es un comentario un tanto desafortunado, pero es de elogiar las disculpas". Al respecto, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha indicado que RTVE "expresó su malestar por lo ocurrido y la RAI se ha disculpado de una manera muy clara y contundente. Nos han trasladado todo el cariño para Chanel".

En definitiva, Chanel ha vuelto a mostrar su satisfacción por su actuación y el puesto conseguido en la final. "Siento un montón de orgullo, lo que hicimos en ese escenario no es a toque de varita mágica, se ha hecho con trabajo y mucha ilusión. La foto final no brillaría tanto si no fuera por todo el equipo que hay detrás", ha asegurado desde el Estudio 4 de Prado del Rey de RTVE. "Estamos aterrizando de la nube. Hasta el suelo", ha reconocido la artista. "Todavía no nos ha dado tiempo a analizar nada. Lo único que puedo decir es que estábamos conectados, pies en tierra y a vivirlo", ha añadido, sin olvidar a su equipo de baile (Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Perez), presente en la rueda de prensa, junto con la jefa de la Delegación Española en Eurovisión, Eva Mora.

"Nunca me imaginé vivir esto. Aún tengo que sentarme y asentar todo lo que hemos vivido. Disfrutarlo y llorarlo", ha asegurado Pol, en línea con Exon, que ha reconocido que se emocionó "muchísimo". "Representé a muchos llorando los con tres 12 seguidos", ha confesado al igual que María, que lo ha vivido "muy intensamente". "Ha sido un sueño haberlo podido vivir desde el principio. La conocí en Malinche (musical de Nacho Cano que se estrenará el 15 de septiembre) y poder vivir esto juntas es muy especial", ha apostillado.

Chanel también ha desvelado algunas anécdotas de la actuación, como el peso de la chaqueta diseñada por Palomo Spain para la ocasión: "Pesa, es preciosa. Tengo que decir que tuve un poquito de crisis al principio porque creía que no podía con ella. Al final salió, y en la actuación final la abrí como si no pesara nada", ha confesado.

"SE VIENEN COSITAS"

Sobre su futuro, Chanel ha avanzado que "se vienen cositas". "Hay muchos ingredientes y queda ponerlos en ebullición. Todavía quedan muchos sueños por cumplir. Yo ya estoy gestionando cositas. ¿Un disco? Es posible", ha revelado entre risas sin querer dar más detalles al respecto. "No tengo palabras. Es muy difícil, y ahora todo brilla tanto que te ciega. No da tiempo a ver ni leer nada. Llevar a España al podio es muy fuerte", ha insistido.

En cualquier caso, ha avanzado que irá a Olesa de Monserrat (Barcelona), la localidad en la que se crió a pasar "un mes encerrada en casa con mi familia", mientras en varias ocasiones ha bromeado con la posibilidad de que acogieran el festival del próximo año en caso de celebrarse en España.

La artista también ha tenido palabras para el "muchísimo nivel" que hay en España. "No hace falta mirar pafuera, miremos padentro. Tenemos gente increíble. Estamos muy contentos de visibilizar esto", ha reiterado, además de mandar un mensaje de ánimo a las niñas. "Cuando era pequeña y veía a artistas mujeres racializadas y fuertes me sentía representada. A todas las niñas les diría que hagan lo que quieran, que se vistan como quieran y que vivan", ha enfatizado.

Anteriormente, Eizaguirre también ha recordado algunos de los hitos alcanzados por Chanel tras su paso por Eurovisión, como "más de 980.000 tuits, la conversación más amplia del año en Twitter", "64 millones de visualizaciones en las plataformas de RTVE, un incremento del 989% respecto al 2021", "la segunda actuación más vista tras Ucrania en YouTube" y, "con 15 millones en Spotify", es "disco de oro".

Por su parte, Eva Mora ha transmitido la importancia de haber podido materializar "una ilusión" y ha avanzado que ya se está trabajando "en el Benidorm Fest 2023". "No me volveré a presentar al Benidorm Fest, porque es una experiencia única. Quiero dejar ese espacio a quien quiera vivirlo", ha descartado Chanel sobre la posibilidad de volverse a presentar.