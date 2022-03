Se acabó el compartir cuentas en Netflix con tus amigos

Netflix se ha propuesto acabar con las cuentas compartidas, una mala noticia para aquellas personas que disfrutan del servicio de streaming gracias a la cuenta de personas con las que ya ni siquiera hablan. Pero también si compartes la cuenta con tus padres, que viven en el pueblo, tu hermano que se fue a estudiar fuera, y el amigo que hiciste en un viaje a Mallorca. La compañía quiere limitar el uso compartido de contraseñas a tan solo un núcleo familiar, siempre y cuando vivan bajo el mismo techo.

La razón dada por la compañía es aliviar los problemas de seguridad que pueden surgir con respecto a quién tiene acceso a la cuenta de un usuario. Los usuarios no se lo creen, y opinan que se trata de una estrategia para conseguir el mayor número de suscripciones posible.

Algunos usuarios ya reportaban hace meses que se estaban encontrando con un mensaje requiriendo un código de verificación; una medida creada para evitar el uso de cuentas desde lugares externos al hogar del suscriptor. Tras ese aviso, la plataforma sugiere que si no vives en el mismo hogar que el propietario, te crees la tuya propia.

Según los términos de servicio de Netflix, una cuenta "no puede ser compartida con personas ajenas al hogar". Para combatir esto, va a poner a prueba un sistema que permitirá a sus clientes hacerlo, según el director de innovación de producto de Netflix, Chengyi Long, "de forma sencilla y segura, pagando un poco más".

De este modo, con la opción "añade un miembro extra", que se probará durante las próximas semanas en Chile, Costa Rica y Perú, los suscriptores con cuentas Standard y Premium podrán añadir cuentas adicionales para dos personas que no vivan bajo su mismo techo. Cada una tendrá su propio perfil, correo de usuario y contraseña, y supondrá un coste inferior al de una suscripción habitual.

Una cuestión que Netflix todavía no ha aclarado de este programa piloto para verificar usuarios es cómo lo hace. Lo más probable es que utilice la ubicación del dispositivo desde el que se ejecuta la aplicación, pero para ello será necesario primero dar permiso a la app para saber dónde estamos. Si no se le concede, ¿no se podrá usar Netflix sin estar localizado geográficamente?