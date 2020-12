Cristina Ramos, concursante de la octava edición de Tu cara me suena, es la reina de los talents show musicales. Canaria nacida en Las Palmas, sus primeros pasos 'involuntarios' en el mundo de la televisión los dio en 2016 en Got Talent, cuya edición española ganó.

En 2018 también resultó vencedora en La Voz México, convirtiéndose en la única artista en el mundo que ha ganado dos concursos de esta naturaleza en distintos países. Por si fuera poco alcanzó el quinto puesto en la final de las finales de America’s Got Talent The Champions, la mayor concentración de talentos de las quince ediciones que emitió la cadena estadounidense NBC, en la que quedó por delante de la famosa Susan Boyle, entre otras. Además, David Foster, creador del formato, le otorgó el 'botón dorado' (el pase directo a la final) en el World’s Got Talent de China. Y todo ello, "sin querer" como dice ella, pues hace cuatro años le apuntó su pareja al cásting sin ella saberlo.

A pesar de que se ha recorrido medio mundo de la mano de Got Talent, reconoce que al principio no "creía" en este tipo de formatos. Tampoco en la fusión de estilos, lo que se ha convertido a estas alturas en su sello de identidad pues es capaz de mezclar como pocos intérpretes hacen lírico y rock.

A sus 42 años, su nombre es casi desconocido en España a pesar de las enormes gestas que ha llevado a cabo por todo el mundo. Su carrera musical nunca ha despegado del todo, aunque ya ha probado suerte con varios temas. Su primer single fue Loca. Lo publicó en 2017 y fue la canción oficial del evento Winter Pride Maspalomas. Poco después publicó otros dos singles: We Can´t Know, del productor suizo Richard Sanz, y Survivors, del compositor español Oscar Navarro. Pronto tiene previsto volver a la carga con un nuevo sencillo, que esta vez contará con el respaldo del sello Universal.

Mientras tanto imita a otros cantantes en Tu cara me suena, lo que ella considera un "homenaje" al artista de que se trate. En su caso, ya ha interpretado temas de Mónica Naranjo, Shakira, Demi Lovato, Marie Fredriksson (del dúo Roxette) e incluso de la mismísima RocíoJurado.

En la última gala, cantando un tema de puesta en escena futurista de Diva Plavalaguna (personaje de la película El quinto elemento, en concreto una cantante de ópera alienígena) se alzó con un complicado segundo puesto. Nerea, ex triunfita, obtuvo la victoria, aunque la favorita del público fue, sin lugar a dudas, Cristina. En el concurso de Antena 3 interpretó el mismo tema que en el film, la canción The Diva Dance, llena de agudos (que la canaria bordó, como destacó Chenoa) y graves. La famosa escena de su interpretación se grabó en la ópera de Londres. En El quinto elemento la actriz que encarnó a Diva Plavalaguna fue Maïwenn Le Besco, esposa de Luc Besson; sin embargo, su voz pertenece a la cantante de ópera albanesa Inva Mula-Tchako.

Licenciada en canto por el conservatorio profesional de música de Las Palmas, Ramos también tiene estudios en canto moderno y se siente cómoda haciendo rock sinfónico. Su timidez había sido anteriormente un obstáculo para intentar dar el salto definitivo al mundo de la música. "Con 17 años mi madre me obligó a ir a casa de mis primos porque montaban un grupo de verbena", recuerda. Si su progenitora le dio el primer empujón, el segundo vino de la mano de su pareja, Iñigo Irigoyen, quien sin que ella lo supiera la apuntó a los casting para Got Talent en España: "Se hizo pasar por mí y mandó vídeos al programa porque yo era reacia a este tipo de concursos". Él también se presentó haciendo dueto con su padre, pero fue Cristina quien se llevó el primer puesto.

A pesar de la repercusión mediática de su victoria, la artista tuvo que buscarse la vida fuera de España, ya que ninguna discográfica contactó con ella: "Es un secreto a voces que se ha apostado más por mí fuera, especialmente en Europa", admite resignada. De hecho, fue la discográfica Universal de México la que editó su primer sencillo, que pasó sin demasiada pena ni gloria. Y otra prueba: "Suiza se ha interesado más por mí que España para ir a Eurovisión". Lo estuvo a punto de lograr con el tema We can’t know.

El carácter luchador de Cristina Ramos, no obstante, sigue dando frutos. ¿Un lema de vida que aplica también cuando se sube al escenario? "Que nadie te diga que no puedes hacer algo". Lo dice una reina del show que ahora busca una nueva puerta abierta en su país.