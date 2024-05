El curioso epitafio de la tumba de Jesús Mariñas

Se acaban de cumplir dos años del fallecimiento del periodista Jesús Mariñas, un rostro habitual durante años de los contenidos televisivos del corazón y punzante cronista tanto en la radio (formó durante años de la redacción de Protagonistas) como en la prensa escrita. Era el bigote más crítico de España.

Fue pionero en su forma irónica de entender la crónica rosa y fallecía en mayo de 2022 a los 79 años debido a un cáncer de vejiga que se había agravado en los últimos meses aunque había aparecido en antena durante años casi a diario.

El marido del popular periodista, Elio Valderrama compartió las últimas fotografías del popular comunicador desde el hospital Ramón y Cajal de Madrid. En octubre de 2021 Mariñas había dejado buena parte de sus quehaceres al anunciar que sufría cáncer. "Estoy seguro de que saldré de ésta. Lo asumo con serenidad", proclamó . "No tengo miedo a la muerte porque nunca la he pasado. Cuando me toque ya te lo podré decir", llegó a comentar con sarcasmo.

En poco más de medio año Mariñas no pudo vencer a la agresiva enfermedad.

Su nombre está unido a programas como Tómbola o al Día a día de María Teresa Campos, fallecida el pasado septiembre. Sálvame, Qué tiempo tan feliz! o La mañana de La 1 fueron de los últimos espacios donde apareció.

El periodista gallego siempre destacaba, para bien o para mal, allá donde iba. dejó todo bien cerrado a su muerte. También su epitafio de despedida, que aparece en su tumba. Jesús Mariñas dejó testimonio de la frase que quería que se grabara en su lápida: "Viví para vivir". Y es el epitafio que aparece. Dos años después aún se dice "que te calles, Karmele", cuando alguien quiere cerrar el pico a alguien. Imitado y casi siempre irritable e irritante, este cronista a su manera hizo historia en la televisión en España.