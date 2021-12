El dardo de Carlos Sobera contra las campanadas de Antena 3

El actor y presentador Carlos Sobera bromea al encarar su octavas campanadas, que en este año serán en Telecinco con Paz Padilla y desde la localidad gaditana de Vejer de la Frontera. Dice no recordar a el número de veces que ha dado las uvas.

Sobera señala el tiempo que le obliga sus quehaceres en Mediaset de lunes a viernes mientras los fines de semana representa en el teatro. Pese a todo se define como “un disfrutón” y que esta es la época de su vida en la que es “más feliz” por la variedad de encargos que tiene que afrontar.

“En Mediaset tengo la oportunidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, con lo que mentalmente estoy siempre fresco”, admite. “Llevo casi seis años haciendo a diario First Dates, pero luego llega La Caja de Los Secretos o Supervivientes y eso me alimenta profesionalmente, me entretiene y me permite crecer”, asegura. “No he llegado a ese punto de decir ‘buf’, llevo toda la vida haciendo lo mismo y no puedo más”.

El presentador vasco destaca esos programas que le permiten “salir de la zona de confort” y que “innovar en algo como las campanadas es muy difícil”. "Si te das cuenta, ninguna cadena innova, pero ni aquí ni en Sebastopol", asegura. "Siempre se puede salir colgado de un árbol o montarse en un globo aerostático para darlas", pero recuerda que "lo que quiere la gente es escuchar bien las campanadas para no atragantarse con las uvas".

"El resto de cosas que pasan alrededor interesan menos y a veces nos empeñamos en llamar la atención de cualquier manera y a cualquier precio, y es mucho más sencillo", observa Sobera aludiendo indirectamente a la competencia.