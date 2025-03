David Cantero responde tras dejar Telecinco: Abre nueva etapa y dice que no se ha jubilado

Tras quince años en Mediaset España, David Cantero ha debido abandonar la redacción de informativos. "Me he ido pero ahí está mi legado". A su 64 años está fuera de Telecinco, en nuevas circunstancias, pero no tiene pensado jubilarse. "Me voy tranquilo y agradecido". Se abre una nueva etapa totalmente abierta, en un contexto diferente, y lo mejor en estos momentos para él es sentir el respaldo de compañeros, de fuera y de dentro de la que ha sido su casa durante 15 años. Ha sido una marcha acordada, "una separacion de mutuo acuerdo, cordial... durilla, pero amable", ha pronunciado el comunicador madrileño vinculado durante tantos años a Sevilla y Andaucía en general, en TVE, en un vídeo compartido en las redes. "Mediaset España me ha tratado con respeto. Me voy orgulloso, sereno, agradecido... en paz", resume. Y siente el cariño de quien han formado parte de su empresa y de los propios espectadores. Su marcha de TVE, sin embargo, fue más traumática.

No se jubila, asegura que siempre ha sido "un superviviente" y que le queda "mucho por escribir, mucho por pintar, mucho por disfrutar". Tiene margen para aclarar cuál será su futuro profesional. Está abierto a propuestas. Él ha preferido salir discreto, en silencio, y agradece las muestras de interés ante esta "nueva fase de mi vida". "Dejo un poco viuda a mi querídisima María Casado", su compañera en los fines de semana en esta temporada de cambios en los noticiarios de la cadena. Casado se incorporaba a Mediaset y volvía a estar junto a Cantero, con el que ya había coincidido en los Telediarios de TVE.

"Valoro profundamente cada gesto de aprecio y cada muestra de interés", por lo que deja su puesto en los Informativos Mediaset con una serenidad reconfortante y un sincero sentimiento de gratitud a compañeros y espectadores. Fichó en 2010 y "han sido quince años excepcionales". Ahora toca cambiar y enfilar un nuevo rumbo asistiendo a un medio "en continua transformación". Con su edad, el respaldo de su mujeres y sus hijos, siente que nunca es tarde para emprender nuevos proyectos, los que lleguen, en lo profesional y sobre todo en los personal. Siente así Cantero que es fiel a sí mismo y que tras una marcha en silencio, con el lógico dolor pero con todo el orgullo por el trabajo hecho en Mediaset España, tendrá ahora el desafío de un tiempo nuevo.