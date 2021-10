¿Por qué debes ver la serie 'El juego del calamar' en Netflix?

Es uno de los nuevos éxitos de Netflix. Estrenada el pasado 17 de septiembre, El juego del calamar es una producción surcoreana creada por Hwang Dong-hyuk que rápidamente se ha convertido en uno de los títulos más seguidos por el público. Su trama es original, sádica, simbólica y brutal. La serie presenta a un grupo de personas con un denominador común: todos tienen problemas económicos. Para solventar esos problemas son invitados a participar en un misterioso juego que les puede ayudar a salir de la miseria si ganan el premio final. Los participantes se retarán en diferentes juegos infantiles en los que pueden incluso perder la vida. La recompensa son 45.600 wones.

La serie está compuesta por 9 episodios que están protagonizados por rostros conocidos del cine y la televisión surcoreana como Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun y HoYeon Jung. Alice in Borderland, Battle Royale y As the Gods Will son cómics japoneses muy conocidos en los que está inspirada esta ficción. La serie que ahora triunfa en Netflix fue escrita en los años 2008 y 2009 por Hwang Dong-hyuk, en un tiempo de crisis económica para el creador. “Después de mi debut, frecuenté las tiendas de cómics, leí mucho y pensé en crear una historia de cómic. Terminé el guion en 2009, pero era desconocido en ese momento, y el guion era muy violento, complejo y poco comercial. No conseguí reunir suficiente inversión, intenté sacarlo adelante un año, pero luego lo dejé dormir”, comenta.

Todo cambia en 2018 cuando Netflix se interesa en producir su guion. Para su creador, El juego del calamar o Squid Game, como también se le conoce, “está destinado a ser una alegoría de la sociedad moderna. Los juegos podrían ser algo que solía jugar cuando era niño cuando era inocente y eso podría tener las consecuencias más intimidatorias de vida o muerte. La combinación de los dos podría crear una ironía muy sorprendente”, explica.

Los juegos que forman parte de la trama de los 9 capítulos de la serie están basados en tradiciones infantiles coreanas de los años setenta. Precisamente, uno de ellos es el que da nombre a la ficción: El juego del calamar. Este juego consiste en dibujar diferentes formas geométricas (círculo, cuadrado o triángulo) en el suelo. Cuando esas figuras se juntan parecen formar un calamar. Otro juego muy popular a raíz de la serie es el denominado Luz verde, luz roja. En este juego los participantes se quedan congelados frente a un policía que dice: ¡Luz roja, luz verde, uno, dos y tres! En la serie el juego termina con los perdedores asesinados por una muñeca inflable de grandes dimensiones.

En palabras de su creador, el objetivo de El juego del calamar es “que el espectador pueda entretenerse”. Aún así, no quiere que la ficción quede encasillada como una simple historia de entretenimiento e invita a pensar en lo que hay detrás de ella. “Una vez que termines la serie, te puede llevar a pensar, ¿por qué estoy viviendo tan duro, por qué tengo que competir todo el tiempo, dónde comenzó todo esto y a qué nos lleva? Eso es algo que me gustaría que el público sintiera después de ver la serie”, indica.