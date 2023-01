¿Del desmayo a la redención? ¿Cómo lo hizo Sandrina en 'Mediafest'?

La albaceteña Sandrina Martínez se presentó al casting de A tu vera, talent de copla en Castilla-La Mancha TV, como retratista al óleo. Se hallaba muy ilusionada porque desde pequeña le había gustado vestirse con bata de cola e imaginarse como una estrella de la canción.

En aquel concurso autonómica Sandrina terminó de forma aparatosa su andadura. Al perder el hilo de su intervención duelista para presentarse en la final se marcó un desmayo mientras trastabillaba con la letra de Triniá. Fingió desmayarse mientras su madre, que la seguía en la grada, le dio un síncope real, teniendo que ser atendida por el equipo médico para desesperación de la hija. La concursante quedaba autoeliminada con aquel numerito.

Mediafest Night Fever, las galas musicales de Mediaset de los viernes, optó en esta semana por dar segundas oportunidades como a la eurovisiva Lydia, que lució un vestido más sobrio que el de Agatha con el que se presentó al festival de 1999 y al que se culpa de que acabar última con un voto. No lo hizo mal la veterana que venía ya de ver muy arriba a su entusiasmada compañera de gala Sandrina, que fue la que precisamente quedó última anoche, aunque no importó, codo con codo una antigua víctima de Risto en OT, Ángel Capel. Ambos tuvieron 6 puntos y el público decidió que fue la eliminada. Se lo tomó con resignación porque en parte se ha desquitado de aquel bochorno.

Pese al resultado en votos del jurado y de la audiencia, la de Albacete se ha redimido en parte del bochorno de Triniá y ha actuado en Telecinco con un airosa actuación con Me ha dicho la luna. Le ha faltado un tanto más de garra y desparpajo, propio de una actuación voluntariosa amateur. Enfrente tenía a una veterana de la copla, Blanca Villa, que interpretó al piano A mi manera.

Sandrina lo ha defendido y el tema de Isabel Pantoja tuvo un resultado musical correcto y la valoraron discretamente el jurado formado por Soraya Arnelas, Gloria Trevi y Manu Tenorio. Soraya dio a Sandrina 4 puntos y Manu y Gloria solo 1 punto ("un mierdipunto" en la jerga de este espacio de Telecinco).

En liza también estaba Ainhoa Cantalapiedra con la primera versión en de la Session #53 de Bizarrap y Shakira. Interpretó un tema que no tiene ni 48 horas de vigencia y lo ha aprendido y cantado (sí, mal) con 39 grados de fiebre. El jurado proclamó ganadora a Brequette que quedó en segundo lugar en la selección eurovisiva que venció Ruth Lorenzo. Ahora se ha desquitado con victoria y un notable I wanna dance with somebody who loves me, de Whitney Houston.

La gala la ha conducido Carlota Corredera, Adela González y María Patiño.