Disney Channel regresa a España

Disney Channel volverá a emitir en España a partir del 1 de abril, apenas un año y tres meses después de su cierre como canal de TDT (el pasado 7 de enero de 2025). La compañía estadounidense ha confirmado que el canal sustituirá a Disney Jr., que hasta ahora ofrecía contenidos para público preescolar como Bluey y La casa de Mickey Mouse.

El relanzamiento implica un cambio de estrategia comercial. Disney Channel ampliará su oferta de contenidos para incluir "programación dirigida a niños y niñas de 6 a 11 años", según ha informado la compañía. Los espacios para los más pequeños seguirán emitiéndose en "bloques claramente identificados con el logotipo de Disney Jr". La empresa no ha adelantado qué producciones concretas formarán parte de la nueva parrilla.

La corporación mantiene actualmente cinco canales lineales en España a través de operadores como Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV y Euskaltel. Además de Disney Channel y Baby TV, la compañía opera Star (antiguamente Fox), centrado en series y cine, y los canales documentales National Geographic y National Geographic Wild, heredados tras la adquisición de 20th Century Fox.

El legado de Disney Channel en España

El canal original funcionó durante casi tres décadas. Tras su debut en 1998 como emisora temática de pago, Disney Channel llegó a la TDT en julio de 2008, alcanzando todos los hogares españoles en abierto. Su audiencia mensual osciló entre el 0,6% y 0,9% de cuota en los últimos años, lejos del 1,4% que conseguía antes de 2019, cuando se lanzó Disney+.

Entre sus momentos más destacados, el canal logró un 2,4% de cuota en junio y julio de 2010 gracias a la telenovela argentina Patito feo, y alcanzó un 4% en noviembre de 2016 con la emisión de El rey león en horario de máxima audiencia.

Producciones originales españolas

Disney Channel apostó por contenidos propios para el mercado español. Art Attack, presentado por Jordi Cruz, comenzó en este canal antes de popularizarse en Telecinco y Antena 3. También emitió Zon@ Disney, heredero del Club Disney que había tenido espacio en TVE.

Entre las series originales destacaron Cambio de clase (2006-2009), que presentó a Andrea Guasch; Cosas de la vida (2008-2009); y el talent-show musical My Camp Rock (2009-2010), que ganó Lucía Gil y donde Roi Méndez quedó semifinalista. La segunda ganadora de My Camp Rock fue Ana Mena, hoy estrella musical. Ambas presentadoras protagonizaron La gira (2011). Otras producciones incluyeron Minnie and You (2012), Club Houdini (2018-2019) y Flipante Noa (2019). Ninguno de estos títulos está disponible actualmente en España.

Franquicias internacionales y contenidos esperados

El canal fue la ventana española de producciones juveniles como las películas de High School Musical, Hannah Montana, Zack y Cody, Camp Rock (que lanzó a los Jonas Brothers y Demi Lovato), Phineas y Ferb y Los magos de Waverly Place, que catapultó a Selena Gomez.

Se prevé que el nuevo Disney Channel incluya series como Miraculous, Los Green, KIFF, Vampirina, Electric Boom o las películas Z-O-M-B-I-E-S. A finales de marzo, Miley Cyrus protagonizará un especial por el 20º aniversario de Hannah Montana, hito que también marcó la programación del canal en España.