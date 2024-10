Elisa Mouliaá declara que Íñigo Errejón la encerró en un encuentro sexual no deseado

La actriz Elisa Mouliaá, la primera en señalar haber sido objeto de abusos sexuales por parte del ex portavoz de Sumar Íñigo Errejón, ha presentado denuncia en la Comisaría donde detalla todo lo sucedido en septiembre de 2021, cuando en la vivienda de una amiga fue encerrada en una habitación donde hubo un encuentro sexual no deseado por parte de la entonces presentadora de un programa de La 1, TVemos. RTVE ha desvelado esa denuncia de Mouliaá que presentó ayer con su relato de lo sufrido en aquella experiencia.

Errejón, según cita la actriz, cerró con pestillo la habitación cuando procedía a tocarle los glúteos y los pechos, para evitar así que ella pudiera escapar y cuando le había respondido que no quería tener una relación.

El entonces presidente de la formación Más País, diputado en el Congreso y fundador de Podemos, había presentado un libro y quedó con Elisa Mouliaá, a la que conocía por el intercambio de mensajes en las redes. Errejón la invitó a dicho acto y quedó en una cervecería con la intérprete al finalizar la presentación junto a otros invitados. En plena conversación, la actriz le informó que se marchaba a la fiesta de una amiga, a la que sugirió ir "por educación", y para su sorpresa aceptó acompañarla. En esa casa se produjo el encuentro sexual no deseado cuando de camino a ese domicilio, en el taxi, el político le exigió que "no se alejase" de él y que le diera un beso. Mouilaá declara que se vio desbordada por la situación y que no quería ir más allá, dado el cariz que empezaba a tener el comportamiento del político, que le dio un beso agresivo en el ascensor de la casa, con el que se sintió intimidada.

Elisa Mouliaá, presentadora de 'TVEmos' e Irene en Águila Roja.

Ya en la fiesta, la actriz ha declarado en la Policía que se apartó con unos amigos y que un "ataque de celos" de Errejón le llevó a precipitarse a llevarla a solas a la habitación, encerrándola e intentando consumar la penetración durante veinte minutos. Tras insistir en que no deseaba sus tocamientos, Errejón accediò a abandonar la habitación.

En esa misma noche hubo otro abuso sexual, según la denunciante, cuando le acompañó a su domicilio. Volvió a forzarla y ella respondió "Iñigo, solo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo".

Elisa Mouliaá, que tiene 35 años en la actualidad, ha estado tres años sin aparecer en televisión. Entre 2021 y este años sólo intervino el pasado verano como contetulia en el programa Zapeando, en La Sexta, de la productora Globomedia, la firma que la descubrió en 2010 para la serie Águila Roja, cuando tenía sólo 20 años.