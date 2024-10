Elisa Mouliaá define a Íñigo Errejón como un "psicópata narcisista"

La actriz Elisa Mouliaá ha aparecido en sus primeras declaraciones ante los micrófonos tras la presentación de su denuncia ante la policía por los presuntos abusos sexuales que cometió el ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, cuando coincidieron en una fiesta en septiembre de 2021. La que fuera actriz de las series Águila Roja o Servir y proteger ha compartido en redes pantallazos de whastapp sobre lo sucedido aquel día para sustentar la denuncia presentada y está sufriendo muchas muestras de rechazo y odio ante su actitud, poniendo en duda su versión. Mouliaá aparecía ante la cámara de la agencia GTres y ha aparecido este martes en el programa Al rojo vivo de La Sexta, en unas declaraciones en la calle ante un reportero, para reiterar su denuncia y definir al ya ex político como un "psicópata narcisista". Un comportamiento agresivo en su conducta sexual, para amendretar a sus víctimas y fijándoles de antemano unas normas asfixiantes, como vivió Mouliaá en el día de su suceso.

La que fuera presentadora de TVemos relató a los agentes esta pasada semana, tras destaparse la forzada renuncia de Errejón, que tras conocerlo en persona a raíz de la presentación de un libro en Madrid, se sumó a acudir a la fiesta en casa de unos amigos, besándola de forma violenta en el ascensor del domicilio y donde en una habitación la encerró con pestillo a la actriz mientras le hacía tocamientos y se desnudaba. Mouliaá le lanzaba continuamente el mensaje de que no se encontraba a gusto, que no quería estar con él, cediendo el entonces dirigente de Más País al cabo de veinte minutos. Tras llevarla en su coche, Errejón la subió a su propio domicilio, a la espera de un taxi, donde volvió a abalanzarse sobre ella.

Mouilaá ha venido defendiendo su versión en estos días en las redes, donde recibe continuas críticas y amenazas. La actriz asegura que a través de otras futuras denunciantes ha confirmado que el patrón de comportamiento de Errejón era similar con otras mujeres. La periodista Cristina Fallarás es la que ha destapado ese aluvión de denuncias y la primera en hacerlo efectivo en el juzgado, la actriz, aseguraba en Al rojo vivo que llegarán más denuncias con toda seguridad, como ha venido a su vez recogiedno la redactora que ha levantado el nombre del fundador de Podemos tras años de denuncias que no pasaban de una mención en las redes. "Me voy a defender hasta el final, eso no se hace y punto", ha subrayado.

Errejón anunció su dimisión en las redes el pasado jueves 24 y esa misma noche Elisa Mouliaá presentaba su denuncia en Comisaría tras anunciarlo previamente en las redes, el caso se ha convertido en una grave crisis para la formación Sumar, de la que era portavoz parlamentario de este socio del Gobierno, y ha producido un seísmo, ético y político, en la izquierda española en general, con acusaciones cruzadas sobre quiénes conocían de antemano lo sucedido y no dieron el paso para haber atajado antes este alarmante caso.