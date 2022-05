"Desde los 15 años me enamoré de la actuación y en el futuro me encantaría dirigir"

Cumelén Sanz coprotagoniza junto a Aitana Sánchez-Gijón La Jefa, una producción que el 1 de septiembre de este 2022 estará disponible en Netflix. Interpreta a una joven, Sofía, que llega a la compañía donde siempre ha soñado trabajar, que preside Beatriz, pero se queda embarazada y esta nueva situación llevará la trama a otro nivel donde los personajes principales de la película a situaciones inesperadas. La ambición, la determinación, la maternidad y los vientres de alquiler son los temas que se tratan a lo largo de este film.

La gestación subrogada es un tema complejo y que está de rabiosa actualidad. Para Cumelén es una cuestión que le "genera mucho conflicto y ha sido todo un reto interpretar el papel de Sofía. Es un asunto muy profundo en el que me cuesta tener una opinión clara porque soy un mar de contradicciones".

Explorar el personaje de Sofía ha sido una oportunidad para seguir creciendo dentro del mundo del cine y ha sido "un lujo y un placer compartir rodaje con Aitana Sánchez-Gijon. Fueron unos meses de trabajo maravillosos en los que aprendía de ella mucho y fue todo el proceso muy sencillo", afirma Cumelén.

No obstante, para Sanz el personaje de Sofía comparte con ella misma la determinación que posee. La actriz asegura que con casi todos los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera ha tenido algún punto de nexo en común. Excepto cuando interpretó a Karina en la tercera temporada de la serie El marginal, porque su personaje proviene de otra clase social y "tuve que realizar una búsqueda compleja del personaje porque era muy diferente a mí".

Sobre sus inicios en la profesión, Sanz asegura que se enamoró de la actuación con 15 años. Sus padres tenían un centro cultural donde se daban clases de interpretación y un buen día le ofrecieron participar y desde entonces supo que ese mundo era para ella. Desde entonces su carrera ha ido evolucionando y ahora mismo quiere enfocarse en seguir adelante con varios proyectos y probar suerte aquí en España, "ya que se encuentra en un momento de apogeo en cuanto a producción".

Además este país "la acogió desde el minuto en el que llegó". En el futuro "me encantaría viajar por el mundo haciendo lo que me gusta y me gustaría dirigir algún proyecto, es algo que tengo en mente y me gustaría experimentar", señala.

La jefa llega a la plataforma de vídeo bajo demanda el próximo mes de septiembre con un reparto encabezado por Aitana Sánchez-Gijón y que además de con Cumelén Sanz cuenta con Álex Pastrana, Younes Bachir, Vanesa Rasero y Pedro Casablanc. En ella Sofía, una joven ambiciosa que trabaja en una multinacional de moda se queda embarazada sin haberlo planeado. Sin familia en España y con dudas sobre el futuro de su maternidad, Sofía parece abocada a volver a su país y abandonar la prometedora carrera profesional por la que tanto ha luchado. Sin embargo, su jefa, una mujer hecha a sí misma a la que Sofía admira por encima de todo le hace una inusual proposición: Darle el hijo en adopción a ella y a cambio poder continuar con su promoción dentro de la empresa. Sofía acepta la oferta sin saber que no todo es como su jefa le ha contado.