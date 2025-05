Así fue el encuentro previo a Eurovisión entre Chanel y Melody: "La encerré en un camerino y saqué a todo el mundo"

Melody ya cuenta a las horas para su primera actuación este martes durante la 2ª semifinal de Eurovisión en el St. Jakobshalle de Basilea (Suiza), donde se clasificarán 10 de sus rivales para la final del sábado. Justo a la hora en la que RTVE compartía un vídeo del ensayo con público de este lunes, Eurovisión se colaba en la escaleta de 'La Revuelta' durante la sección de Lala Chus.

En un momento dado del programa, la organización del programa retiraba el atrezzo del Teatro Príncipe de Gran Vía para abrir paso a otra representante española, Chanel, que presentó su nuevo sencillo Antillas con una memorable actuación. Pronto la conversación con David Broncano se fue por los derroteros del festival: desde la trayectoria musical de la hispano-cubana tras su tercer puesto hace ahora tres años hasta si había tenido la oportunidad de conocer a Melody.

"¿Estás bien de verdad?"

La intérprete de SloMo será la portavoz de los votos del jurado español este año, el motivo por el cual coincidió con Melody en una rueda de prensa. Chanel aprovechó la ocasión para grabar un TikTok con su sucesora y preguntarle entre bambalinas qué tal estaba llevando su camino a Eurovisión. "La encerré en un camerino, saqué a todo el mundo y me dijo 'sí, estoy muy bien'. La miré a los ojos y le dije: 'no, ¿estás bien, de verdad?. Y ya no puedo decir nada más porque soy muy leal", relataba la artista.

Sin entrar en mayor detalle, Chanel explicaba que los meses previos al festival acarrean un ritmo frenético de ensayos, entrevistas y otro tipo de acciones de promoción de la candidatura. Cabe recordar que, en 2022, la cantante de Clavaíto fue duramente criticada como vencedora del Benidorm Fest antes de lograr que nuestro país volviese a soñar con una victoria eurovisiva.

¿Cómo es la actuación de Melody en Eurovisión?

La candidatura de Melody no ha estado ni mucho menos exenta de polémica. Después de alzarse como triunfadora del festival de Benidorm con casi el 40% del apoyo del público y, fiel a su palabra, ha modificado tanto la canción como la puesta en escena de Esa diva para dotarla de un carácter más internacional. En dicha rueda de prensa del pasado mes de marzo, la sevillana hablaba así de sus supuestas tiranteces con RTVE: "Por supuesto que tenemos nuestras reuniones y nuestros debates porque cuando uno crea arte siempre hay debates, pero eso no significa que haya una mala relación".

El público eurofan en Suiza fue testigo este lunes de los meses de trabajo de Melody y su equipo. El número de Esa diva se ha dotado con una narrativa dividida en tres actos. En el primero, la artista aparece ataviada con un sombrero cordobés y una bata de cola negra de la que emergen los bailarines. Después, Melody cruza un telón rojo y descubre un body plateado con 15.000 cristales. Finalmente, tras el dancebreak, la sevillana preside una escalinata desde donde interpreta el agudo de la canción, cae la pirotecnia y finaliza con la pirueta ya vista en el Benidorm Fest. Por el momento, Melody se mantiene en el 16º puesto en las apuestas de pago.