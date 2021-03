“Nunca he estudiado para ir a un concurso”

Manuel Romero Bejarano, (1973, Jerez de la Frontera) es historia viva de los concursos de la televisión. En el mes de marzo se cumplirán 17 años de la consecución del primer bote de Pasapalabra que superaba el millón de euros, 1.023.000 para ser exactos. Lo conseguía este funcionario del Ayuntamiento de Jerez, que en aquel día histórico acertó las 25 definiciones, pasando palabra en tan solo cuatro ocasiones con 110 segundos, menos tiempo que otros concursantes que han logrado el mismo hito. Con el dinero obtenido en aquel programa adquirió un local y trasladó su librería El Laberinto a un espacio de mayores dimensiones, se hizo con una casa en el mismo edificio del establecimiento y viajó a Italia, Japón y Rusia.

Romero, que actualmente está batiendo récords en ¡Boom! alistado en el equipo de Los dispersos con casi 300 entregas consecutivas en antena, confiesa que nunca ha estudiado para ir a un concurso. No obstante, reconoce que el panorama ha cambiado mucho en los últimos años, y ahora es prácticamente imposible completar el rosco de Pasapalabra sin una exhaustiva preparación previa. “En la actualidad los concursantes se estudian el diccionario, se lo toman como si fuera una oposición”, asegura.

–Fue el primer concursante en superar el millón de euros en ‘Pasapalabra’ cuando logró el famoso bote. ¿Qué recuerdos tiene de aquel momento histórico para el concurso?

–Fue una alegría muy grande, estuve muchos programas concursando y pensaba que no me lo iba a llevar nunca. Cuando lo gané supuso una inmensa alegría. Fue algo totalmente inesperado.

–¿Cómo ha evolucionado ‘Pasapalabra’ a lo largo de los últimos años?

–El programa ha cambiado mucho. Cada vez es más difícil. Los concursantes se estudian el diccionario y van muy preparados. También los roscos con el paso de los años son más complicados e incluyen dos o tres preguntas muy específicas.

–¿Resulta ahora más difícil ser concursante de televisión?

–En el caso de Pasapalabra, sí. Mucho más complicado. Las personas que se presentan se lo toman como una oposición. En el Pasapalabra actual, si no estudias no tienes opciones de llevarte el bote. Sin embargo ¡Boom! es muy diferente, no hay que preparase tanto. Los concursantes no estudian con la fruición de Pasapalabra.

"Los concursos me enganchan desde el momento en el que los considero una manera de ganar dinero"

–Usted nunca ha estudiado para concursar…

–No, la verdad es que no. Nunca me he preparado cuando me presento a un concurso. Yo voy con lo puesto a los concursos. Tengo una vida bastante ocupada como para ponerme ahora a estudiar.

–¿Enganchan los concursos de televisión?

–Me enganchan desde el momento en el que los considero una manera de ganar dinero. No tengo una enfermedad por concursar, ni tengo que demostrar nada a nadie. En mi caso, el objetivo principal es ganar dinero.

–¿Cómo está transcurriendo la experiencia en ‘¡Boom!’?

–Muy bien. Llevamos casi un año y medio con el equipo de Los dispersos. Tiene mucho mérito el trabajo que estamos realizando. El equipo del programa está compuesto por gente encantadora. La sintonía entre ellos y nosotros es total. Estamos muy contentos en ¡Boom!, son casi 300 programas en antena.

–Un equipo formado por concursantes de ‘Saber y ganar’.

–Sí, somos todos concursantes de Saber y ganar. Nos conocimos allí y nos planteamos presentarnos al programa. Creamos el equipo y nos llamaron para participar. Y ahí seguimos.

–El coronavirus afectó al equipo de Los dispersos.

–Sí, dos integrantes se contagiaron y tuvimos que buscar a dos sustitutos para cubrir sus plazas mientras se recuperaban del virus. Una de ellas era de Jerez, la novia de un amigo mío.

–¿Qué han significado los concursos en su vida?

–Han sido una manera de obtener ingresos extraordinarios, con los que yo en un principio no contaba.También me ha servido para conocer a mucha gente interesante. De los concursos me llevo a muy buenos amigos, entre ellos cómo no los integrantes del equipo Los dispersos.

–Si tuviera que elegir un concurso, ¿con cuál se quedaría?

–Es muy difícil. Cada uno tiene sus cosas buenas y malas. En ¡Boom! somos cuatro. Concursamos en grupo y repartimos las responsabilidades, que es algo que no tienen otros formatos. En líneas generales guardo muy buenos recuerdos de todos los concursos en los que he participado.

–¿Alguna espina clavada o meta que no ha alcanzado?

–Cuando uno va a un concurso tiene que ser consciente de que partes de cero, no tienes nada, y si ganas un euro ya has obtenido algo que no tenías. Lo que venga, viene. No me planteo nunca metas. Todos queremos ganar dinero, pero no siempre se puede conseguir. No me falta nada por conseguir en los concursos.