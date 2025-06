El formato parecido a 'Pekín Express' de La 1, famosos por nuestra América

Dos participantes de la versión británica de 'Race Across the World'

RTVE ha encargado la adaptación española de Race Across The World, un formato internacional que combina la adrenalina de una carrera contrarreloj con paisajes y vivencias de sus corredores famosos ya que la versión será con celebrities. Con parecido a Pekín Express, este programa de la productora especializada en realities Zeppelin (Banijay Iberia) contará con seis parejas de famosos dispuestos a recorrer vibrantes paisajes y culturas de América Latina, enfrentándose a desafíos con un presupuesto limitado y sin la ayuda de tecnología moderna.

En Race Across The World, las reglas son claras: nada demedios de transporte masivos, teléfonos móviles ni GPS. Las parejas deberán viajar exclusivamente por tierra o mar administrando un presupuesto equivalente al costo de un billete de avión desde el punto de partida hasta el destino final. El formato no solo pone a prueba el ingenio y capacidad estratégica, sino que también ofrece a los espectadores una ventana a la diversidad cultural y los paisajes de América Latina.

El viaje se estructura en etapas, cada una con un checkpoint que los equipos deben alcanzar. Al llegar, firmarán un libro de viajes que registrará su posición, determinando el orden de salida para la siguiente fase, respetando las diferencias horarias. Las decisiones serán clave: ¿qué medio de transporte elegir? ¿Dónde descansar? ¿cómo gestionar el dinero? Si los fondos se agotan, los concursantes tendrán la opción de trabajar para ganar algo extra. Este programa que ha triunfado en la BBC desde hace cinco años llegará la próxima temporada a las noches de La 1.

Race Across The World es un fenómeno televisivo que ha cautivado al público en todo el mundo. Creado por Studio Lambert y distribuido por All3Media International, el programa se alzó con un prestigioso BAFTA en 2020 como Mejor Reality y Factual Construido. Con cinco temporadas de éxito en la BBC, incluyendo una popular versión con famoso, el formato ha sido adaptado en países como Países Bajos, Dinamarca (Først til verdens ende), Finlandia (Race Across the World Suomi), y pronto llegará a Alemania (ZDF) y Noruega (Discovery).