Georgina Rodríguez volverá a mostrar su vida en Netflix

Después de más de un año vuelve la influencer más envidiada, la que fuera dependienta de una tienda de lujo en Madrid y terminase casándose con uno de los futbolistas más codiciados del plano global:Georgina Rodríguez.

Fue el pasado 27 de enero de 2022, cuando el reality Soy Georgina veía la luz en la gran pantalla. Una serie que narraba la increíble historia de amor entre una joven de Jaca, un pueblo de Huesca, que se mudó a Madrid para labrarse un futuro y acabó siendo una de las mujeres más deseadas, tras casarse con el exfutbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Ahora, casi tres años después de este primer episodio, la plataforma de streaming Netflix ha lanzado lo que será el primer teaser de esta tercera temporada del exitoso reality. Una apuesta que coincide con el final de las vacaciones, época en la que las cadenas e televisión y las plataformas de streaming ultiman los detalles de sus formatos más conocidos y de las novedades que vendrán este otoño. Tras el lanzamiento de las últimas apuestas veraniegas, tales como Emily en Paris por parte de Netflix, Solo asesinatos en el edificio por parte de Disney + o Those About to die en Amazon Prime.

Ahora, estas plataformas están cerrando su programación y estrenos del otoño, lanzando trailers y anunciando nuevas fechas de estreno. En el caso de Netflix, lo último que la plataform americana daba a conocer era la fecha de estreno de la segunda temporada del fenómeno El Juego del Calamar. Aunque el pasado martes, la plataforma dió una agradable sorpresa a todos los fans de la icónica Georgina Rodríguez, el primer teaser de la que será la tercera temporada del reality que ahonda en la vida de la mujer de Cristiano Ronaldo, Soy Georgina.

En este adelanto, que la plataforma de streaming lanzó el pasado martes 20 de agosto se ve a la infuencer de Java, con un icónico cambio de look, que ha suscitado múltiples críticas y polémicas en redes sociales, ya que la esposa de Cristiano Ronaldo aprece sentada con el pelo rubio platino, estilismo con el que muchos han comparado a la modelo con la cantante española Bad Gyal, que curiosamente ya ha participado en algún que otro capítulo de las dos pasadas temporadas de este reality.

A su vez, otro aspecto que llama la atención de este adelanto de la próxima temporada de Soy Georgina son las voces que se oyen de fondo, que no son más que múltiples ejemplos de titulares que la española a protagonizado, tales como:“Pillan a Georgina con exceso de equipaje”, “¿Qué le ha pasado a Georgina Rodríguez?”, “Todo el mundo está hablando de Georgina Rodríguez”, etc.

Pero, ¿qué es lo que les deparará a los fans de la modelo en esta nueva temporada?Como sabrán, la vida de esta famosa pareja dió un vuelco cuando el ex jugador del Real Madrid fichó por el Al Nassr y la familia al completo tuvo que marcharse a Arabia Saudi, allá por enero de 2023. Esto sucedía a la vez que se lanzaron los últimos episodios del reality, en una temporada que se centra en el embarazo de Georgina y en la pérdida de uno de los bebés que la pareja hispanoportuguesa estaba esperando, lo que supuso un auténtico mazazo para la familia.

Según los tiempos en los que estos nuevos episodios se han rodado y los acontecimientos de la vida de Georgina Rodríguez durante este periodo de casi dos años se intuye lo que esta nueva temporada tratará. En esencia, parece ser que estos nuevos episodios del reality de la influencer ahondaran en la vida de la familia Ronaldo en Arabia Saudí, algo que es practicamente desconocido para los fans de la pareja, ya que la vida del futbolista en dicho país está escondida casi en su totalidad, viendo los seguidores de la pareja pequeños detalles de la vida de la familia en las publicaciones es redes sociales de ambos.

Otro punto de inflexión en la vida de la modelo española que esta temporada de su reality tratará será su debut en la París Fashion Week en marzo de este año, en la que la influencer desfiló con la firma francesa Vetements, con un look icónico en el que la española llevaba un vestido rojo con el dorsal de su marido en el pecho.

Aunque para ver a Georgina Rodríguez en acción habrá que esperar al estreno de esta temporada, con una fecha aún desconocida. Estos nuevos capítulos supondrán la vuelta de esre exitoso programa tras conquisrae en su segunda edición el top 10 de la plataforma de streaming en más de 46 países.