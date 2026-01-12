Gordini, el mítico nombre de coches no es por sus curvas sino por este ingeniero

Sí, los modelos Gordini de Renault se llaman así por un ingeniero y preparador de automóviles real: Amédée Gordini (1899-1979), un ítalo-francés apodado "Le Sorcier" (el Brujo o el Hechicero) por su talento mágico para mejorar motores y hacer que los coches rindieran mucho más de lo esperado. Aunque los pequeños españoles pudieran relacionar "gordini" con que en su mayoría eran modelos de coche de curvas marcadas, había un notable diseñador detrás. El apellido ha saltado al primer plano por un coleccionable para montar la maqueta de un utiliario sport de los años 60.

Gordini comenzó su carrera en los años 30 como mecánico y piloto, preparando coches para carreras (primero con Fiat, luego con Simca y Bugatti). Tras la Segunda Guerra Mundial fundó su propia empresa en 1946, compitiendo en Fórmula 1 y desarrollando autos deportivos. En los 50, su reputación creció tanto que, después de una quiebra en 1957, Renault lo contrató en 1958 para dirigir un departamento especial de nuevos motores.

El primer gran éxito fue la versión deportiva del Renault Dauphine (1958), que Gordini modificó para darle más potencia, mejor maniobra y un carácter racing. El resultado fue tan bueno que Renault decidió bautizar las versiones preparadas con su apellido: Dauphine Gordini, y luego extendió el nombre a otros modelos como el Renault 8 Gordini (1964, el más recordado, con rayas blancas sobre azul de Francia y del que acaba de salir el coleccionable de la maqueta), Renault 5 Gordini, Renault 12 Gordini.En 1969 Renault compró la mayoría de la empresa de Gordini y en 1976 la integró completamente en Renault Sport junto con Alpine por lo que la denominación "Gordini" se convirtió en la denominación oficial para la línea de versiones deportivas y preparadas de serie de la marca.

Representaba prestaciones superiores, suspensiones mejoradas, frenos de disco, carburadores dobles Weber, culatas especiales y un espíritu racing accesible.Incluso en este siglo. Renault ha revivido el nombre Gordini en ediciones especiales modernas (como Twingo Gordini o Clio Gordini RS), manteniendo el legado con el mismo esquema de colores azul con rayas blancas y el aura de "coches con magia bajo el capó".

Amédée Gordini FUE el ingeniero que transformó coches normales de Renault en leyendas del automovilismo deportivo y de rally desde finales de los 50. Sin él no existirían esos "Gordini" tan míticos como el que aparece en los intermedios sobre la maqueta coleccionable por piezas.