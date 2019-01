"Me da pavor que me encasillen"

Javier Rey encadena varios proyectos de grandes éxitos gracias a Velvet Colection y Fariña. Recientemente fue galardonado con la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga por la película Sin fin. Ahora Javier Rey es protagoniza del último El silencio de la ciudad Blanca dirigido por Daniel Calparsoro. El actor se encuentra grabando Hache para Netflix.

-¿Qué tiene de diferente El silencio de la ciudad blanca a otros thiller?

-Está respaldado por la novela, que tiene mucho poderío y es muy redonda. Lo que me tiene enamorado es mi personaje. Tiene un pasado que lo tiene obsesionado . Es un personaje que sólo puede funcionar si se le aporta mucha verdad, me estoy divirtiendo muchísimo interpretándolo.

-¿Siente que tiene entre manos un papel determinante para su carrera?

-Siempre pienso que el papel que estoy haciendo es el determinante de cara a mi futuro, porque es lo único que tengo en ese momento e intento hacerlo lo mejor posible. No me planteo mucho más allá. Con este proyecto tengo la sensación de que es una gran película, que es distinta y que el director está llevando al equipo por buen camino.

-Está liderando un reparto que tiene nombres de mucho peso, ¿es eso una presión añadida?

-Este trabajo, en general, es mucha presión. Yo sigo viendo las cosas desde el mismo lugar que hace mucho tiempo. La presión es la que me ejerzo a mí mismo para que lo que tengo en la cabeza se pueda plasmar en el personaje.

-¿Qué imagen tenía de Daniel Calparsoro como director?

-Lo cierto es que no tenía una imagen previa, es un director al que admiro mucho. Fue una alegría tremenda que quisiera contar conmigo para hacer esta película. Tenemos un código común que permite que nos entendamos estupendamente y me ayuda mucho a hacer más interesante a mi personaje.

" Fariña' ha conseguido que una historia muy local sea entendida en el mundo"

-¿Ha tenido que leer los libros para poder interpretar este personaje?

-Sí que he leído el primer libro de la trilogía, no me he querido leer el segundo para no mancharme de lo que le ocurre al personaje. Si se diera el caso de seguir con el proyecto de las películas, según la trilogía iría trabajando el personaje por orden cronológico para que no aparezcan sin querer cosas que mi subconsciente sabe y no quiero mostrar todavía.

-En Fariña tenía que hacer de narco y aquí de policía. ¿Cuál le gusta interpretar más?

-Son personajes que no tienen nada que ver. Las motivaciones son distintas y por suerte tengo la capacidad de construir cada personaje para que el público se lo crea. Eso me hace feliz porque significa que no me encasillan en un papel único.

-Fariña está en Netflix, ¿ha cambiado el público que le ve?

-Ha cambiado mucho por cómo la gente percibe la serie debido a las diferencias culturales. Me parece muy interesante que una serie hecha de Galicia para el mundo se vea de diferente manera dependiendo del país, eso me hace muy feliz. También me gusta ver cómo una historia tan local puede ser apta y entendida en todo el mundo.

-Imagino que Fariña habrá acercado a un público joven una historia que sólo recordaba una parte de la sociedad

-Gracias a la serie y al libro de Nacho Carretero muchos de esos nuevos espectadores que no han vivido esa época del narcotráfico en nuestro país han recurrido a internet para corroborar los hechos. Han comprobado que eso es real y no ha sido inventado para que funcione la serie. Con Fariña sucede que el espectador se sumerge en la historia desde otros lugares más allá del televisivo.

-¿Qué rodaje ha sido más complicado, El silencio de la ciudad blanca o Fariña?

-Se parecen en que los dos se han grabado en muchos exteriores por lo tanto si hace frío, pues pasas frío. Físicamente este rodaje está siendo un poco duro porque tiene muchas escenas de running, hay que estar ahí al quite para poder dar lo mejor posible y estar en la mejor forma. Los dos tienen dificultades desde puntos distintos. En Fariña el acento fue muy difícil, en un principio no pensé que iba a ser una traba añadida porque tengo acento gallego, pero dista mucho del acento que tuve poner. Una cosa que en principio iba a mi favor, resultó no ser así.

-Después de encadenar proyectos de mucho éxito, ¿no le da miedo que llegue un momento de sobreexposición mediática y Javier Rey aparezca en todos lados?

-No, la verdad que eso no me da miedo. Pavor me da pensar que haga siempre los mismos papeles o no tener la capacidad de poder hacer los personajes que me ofrecen. De momento no está ocurriendo. Actualmente, el volumen de trabajo es el que es y mientras la honestidad sea lo que me mueva me da igual lo demás. Así que estoy disfrutando del presente.