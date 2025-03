Jordi Évole cree la versión de María León y denuncia "abuso policial"

Jordi Évole ha mostrado públicamente su respaldo a la versión de María León sobre su polémica detención en Sevilla, calificando el suceso como un "abuso policial". El presentador, tras entrevistar a la actriz para el último episodio de la temporada de 'Lo de Évole', ha defendido en 'Más Vale Tarde' la veracidad del relato ofrecido por la intérprete sobre los hechos ocurridos en octubre de 2022.

"Por lo que cuenta y, si le damos veracidad a su versión, que yo se la doy, creo que estamos ante un abuso policial", afirmó tajantemente el comunicador catalán durante su intervención en el programa vespertino. Según explicó Évole, a María León "le ofrecen que borren las imágenes que ha grabado, que son el detonante de que la tomen con ella, porque ella no es la que lleva un vaso de cristal en la calle, que es a partir de lo que se lía todo".

El periodista detalló que León se negó a eliminar dichas grabaciones y "a partir de ahí, pasa una noche en el calabozo donde tampoco se la trata con excesivo cariño". Ante la pregunta de Iñaki López sobre si la intérprete había realizado autocrítica, Évole respondió con contundencia que, "por cómo ella narra los hechos", no considera necesario que "haga ningún tipo de autocrítica".

La versión de María León

En la entrevista, que se emitirá este domingo como cierre de temporada del programa, la actriz sevillana rompe su silencio sobre el incidente judicial que la mantiene acusada de atentado a la autoridad y lesiones leves a un agente. "Que digan lo que quieran, que aquí estoy yo", declara con firmeza la intérprete, quien ha decidido no llegar a ningún acuerdo a pesar de las recomendaciones de su entorno.

"Yo no voy a ganar, es muy difícil, pero me siento en la obligación de estar ahí y resistir", afirma León en un adelanto del programa. La actriz reconoce que se alteró dentro del coche policial porque sufre claustrofobia, pero niega rotundamente que intentara huir: "Han intentado condenarme de otra manera y ha sido mucho más doloroso. Yo quiero sentir que de alguna manera me he colocado y me he puesto enfrente".

Los hechos que motivaron la detención

El incidente que ha llevado a María León ante los tribunales tuvo lugar la madrugada del 1 de octubre de 2022 en Sevilla. Según el relato oficial, todo comenzó cuando agentes de la Policía Local detuvieron a un ciclista que circulaba con dificultades y portaba una copa de cristal. En ese momento, varias personas, incluida la actriz, comenzaron a grabar la situación.

Las autoridades mantienen que León grabó el interior del furgón policial realizando comentarios despectivos hacia los agentes y, al ser requerida su identificación, se negó alegando no llevar su DNI, lo que motivó su traslado a comisaría. La versión policial sostiene que la actriz intentó escapar del vehículo con ayuda de un amigo y posteriormente agredió a un agente, provocando finalmente su detención.

La defensa de la actriz aportó en el juicio un informe pericial que sostiene que María León padece un trastorno de estrés agudo de origen fóbico y estrés postraumático, provocado al entrar en el patrullero, generándole una crisis de ansiedad que le impidió comprender la situación. Este informe, sin embargo, ha sido impugnado por los abogados de la acusación particular.