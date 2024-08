Jordi Sánchez: "La comedia debe estar basada en la realidad si no se pierde"

Director, guionista, dramaturgo, actor y escritor. Jordi Sánchez es una de las figuras más conocidas de la pantalla. Ahora, el que volverá a encarnarse en la piel de Antonio Recio en la temporada número 15 de La Que Se Avecina, ha participado en Odio El Verano una producción que se estrenó el pasado 23 de agosto. Una comedia en la que tres familias se van de vacaciones con el contratiempo de que han alquilado la misma casa. En esta producción Sánchez se mete en la piel de Torres, un charcutero obsesionado con su negocio.

–Tres familias muy diferentes que se ven forzadas a compartir casa de vacaciones, ¿sería capaz de soportar la situación?

–Nadie sería capaz, se ve claro desde el primer momento que es una situación muy incómoda para los tres, ya que se llevan fatal. Como actor he compartido muchas veces casa y estoy acostumbrado. Sería capaz de llevar esa situación, pero prefiero no llegar a ese punto.

–Pasa del famoso “mayorista no limpio pescado” a Torres, el dueño de una charcutería, dos alimentos opuestos pero dos personajes similares, ¿no cree?

–Bueno, al menos en el amor que le tienen al oficio. Uno está encantado con su pescadería y su locura personal y el otro con sus salchichas. Lo que pasa es que el sentido del humor de la serie es uno, en el que estamos casi en un cómic, en el que un personaje es capaz de electrocutar a otro o tirarlo por el balcón para conseguir su objetivo y la película está en un tono más naturalista.

–La falta de comunicación entre padres e hijos y también entre parejas es un tema muy repetido en Odio el Verano, ¿piensa que es algo que sólo ocurre en las películas?

–El cine está basado en la realidad, y el que no está basado en ella tampoco tiene mucho interés. Sucede que la gente se comunica poco, en las familias y en general y en las clases sociales. En la película hay tres clases sociales muy definidas, y la gente no habla, busca amigos de su clase social, de similares economías y de estátus parecidos. Los más pijos se van de vacaciones con los más pijos, los menos con los menos y los de clase media pues el carnicero es amigo del charcutero y del zapatero. La comedia tiene que estar basada en la realidad, porque si no se pierde, la gente no se rie y los personajes no son reconocibles.

–Después de tantos años en la profesión, que piensa que es más difícil ¿hacer reír o llorar?

–La comedia tiene un plus, por ejemplo, a nivel de escritura cuando escribes una escaleta de un drama, una vez que tienes la escaleta el drama ya está ahí. Cuando tienes eso en una comedia, luego hay que escribir los diálogos y tienes que hacer que funcionen. En ese sentido, me parece más complicada la comedia.

–Tras su estreno como director y su trayectoria como guionista, ¿qué elegiría: escribir, actuar o dirigir?

–Lo que me gusta de verdad es ser actor y ser autor. Escribir me encanta, me parece muy liberador, me entretiene muchísimo. De hecho si estoy de vacaciones y se me ocurre algo, me levanto y lo apunto. No me parece que necesite que desconectar de ello. Actuar me divierte y me gusta muchísimo, aunque no sé explicar el por qué. Pienso que en las cosas que hacen feliz no hay que plantear un motivo, se disfrutan y ya está.

–Como guionista, ¿cómo podría catalogar el humor actual?, ¿piensa que es necesario eliminar el humor que posee un personaje como Antonio Recio?

–El humor se basa en la realidad, entonces no puedes ser políticamente correcto, si la sociedad no lo es. Lo que no puede ser es que un personaje hiciera apología de la xenofobia, la homofobia o el fascismo, pero no es el caso. Los personajes tienen que reflejar la realidad, lo que es cutre es contar un chistes como se hacía antes. Pero que un personaje así que haga esas cosas y que el guionista lo castigue tiene que ser. Hay personas así, el día que no existan personajes homófogos, xenófogos, el personaje de Antonio Recio habrá desaparecido, por que no tendrá gracia, nadie te dirá eres como mi padre, como mi tío o como mi vecino. Los personajes así existen porque sirven para castigar a los intolerantes y a los intransigentes, que no respetan a nadie que no sean como ellos. Tienen que existir, porque son reflejos sociales.

–En cuanto a LQSA 15, ¿podría adelantar algo sobre estos nuevos episodios?

– Hemos disfrutado mucho grabándolos. En La Que Se Avecina los actores hemos llegado a un punto de madurez, no en el tema de la edad, si no porque hemos pasado por todo: la intensidad del arranque y el cansancio en épocas. Ahora estamos en un punto disfrutón, con los años que llevamos lo suyo sería que estuviesemos cansados pero la verdad es que yo la disfruto muchismo y veo lo mismo en los compañeros.