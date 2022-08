Todo listo en Disney + para el mes de septiembre

Disney + sigue teniendo motivos para celebrar. A sus recién publicados datos que le otorgan el primer puesto en cuanto a números de suscriptores se refiere, relegando a su máxima competidora Netflix a la segunda posición, se suma numerosos estrenos que pueden aupar aún más a la compañía. Durante el mes de agosto, han llegado a la plataforma de streaming títulos como Lightyear, la segunda temporada de Wu-Tang: An american Saga, LEGO Star Wars: Summer Vacation o la aclamada Predator: La Presa. A ellos se unía el pasado 18 de agosto el estreno del primer episodio de She Hulk: abogada Hulka, que seguirá emitiéndose a capítulo semanal hasta alcanzar los 9 capítulos que lo componen.

Pero el periplo de Disney + y sus estrenos no acaba ahí, ya que la compañía aún tiene varios ases bajo la manga para el próximo mes de septiembre. Uno de los títulos más esperados es el live action del clásico Pinocho, el cual aterriza directamente en la plataforma el próximo 8 de septiembre, sin pasar por las carteleras de cine. Tom Hanks se pone en el papel del entrañable Gepetto, en la adaptación real de uno de los mayores éxitos de la compañía, con planos casi idénticos a su versión animada que ya hemos podido descubrir gracias al lanzamiento de su primer tráiler. Un título que sí aterriza directamente desde cines, casualmente también el 8 de septiembre, es la última película de Marvel, Thor: Love and Thunder. Chris Hemsworth y Natalie Portman vuelven a encontrarse dentro del universo del dios nórdico, en la que es la cuarta entrega ya dentro de la franquicia Marvel. A Pinocho y el Dios del Trueno se le unen otros largometrajes como Bienvenida al club y La zona: Misión supervivencia, también el 8 de septiembre, y El retorno de las brujas 2, el día 30.

Por su parte, en el apartado de series, a los ya citados episodios restantes de She Hulk a cargo de Tatiana Maslany, todavía queda otra de las joyas de la corona para cerrar un mes lleno de éxitos para Disney, con el estreno de Andor. La serie precuela de Rogue One: una historia de Stars Wars que ahondará en la figura de Cassian Andor en sus 12 episodios y se encuentra protagonizada por Diego Luna. Su estreno será el próximo 21 de septiembre. El día 8 llegará también Pistol, Cars: en la carretera, Mike, Growing up, Tierra incógnita y Bodas de infarto; así como Malcolm in the Middle, el 14, la temporada dos de Las Kardashian, el 22, y The Old Man, el 28.

En cuanto a los documentales, Disney + todavía tiene aún más Star Wars para consumir con Obi-Wan Kenobi: El retorno de un jedi, el próximo 8 de septiembre. También cuentan con estreno en la plataforma Aventuras épicas con Bertie Gregory, el mismo día 8, América: paisajes extraordinarios, el 14, Mija: el precio del triunfo, el 16 o Supernatural, el 21. Septiembre llega con fuerza a la plataforma de streaming, a la cual aún le queda mucho que mostrar de aquí a finales de 2022.