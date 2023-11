¿Por qué llora Joaquín en la próxima entrega de ‘El Novato’?

Joaquín Sánchez recibe esta semana en El Novato la visita de los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi. Los directores de Veneno enseñarán al exfutbolista este jueves a partir de las 22:45 horas en Antena 3 cómo crear una ficción que recoja los principales momentos de su vida.

Los Javis y Joaquín se pondrán las pilas para lanzar una biopic sobre la vida del exjugador del Real Betis. Todo ello con una condición: no dedicar muchos capítulos a los noviazgos que ha tenido a lo largo de su existencia. Ante tal proposición, Susana Saborido, la mujer de Joaquín, no ha podido morderse la lengua. “Pero tú, ¿cuántas novias has tenido?”, le ha preguntado.

Durante la realización del proyecto sobre el recorrido vital del exfutbolista portuense, Javier Calvo y Javier Ambrossi provocarán la emoción de Joaquín al revivir un episodio de su vida. ¿De qué se tratará?