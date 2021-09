‘Lola’, el homenaje a una de las artistas más icónicas de todos los tiempos

La docuserie ‘Lola’, una producción de Movistar+, se estrenará el próximo 28 de octubre. Las hijas de la mítica Lola Flores, Lolita y Rosario Flores, asistieron esta semana a su presentación en el festival de televisión de Vitoria (FesTVal).

Creada por Movistar+ y en colaboración con 100 Balas (The Mediapro Studio), está dirigida por Israel de Santo, autor de otras producciones de éxito como ‘El Palmar de Troya’ o ‘El corazón del imperio’. Esta serie documental nos cuenta en un total de 4 capítulos la vida de la ‘Faraona’ a través del testimonio de más de 40 personas. Auténticas celebridades como C. Tangana, Silvia Pérez Cruz o Rosalía forman parte de esta producción así como personajes que la conocieron de cerca a lo largo de su vida; su hermana Carmen Flores, Encarnita Polo o sus mismas hijas.

Con esta serie nos adentraremos en la vida de la tonadillera la cuál falleció hace ya 26 años y que se ha convertido en un verdadero icono social en la cultura de nuestro país.

“Tengo más arte que nadie y os lo voy a demostrar”. Así anunciaba el pasado mes de abril la propia cadena el estreno de ‘Lola’ con una famosa frase de la gran protagonista.

Nos situamos en España en los años 20, la localidad gaditana de Jerez de la Frontera es la puerta de entrada a esta historia. La leyenda de Lola empieza a consagrarse construyendo a una artista de gran talento y personalidad arrolladora, con mucho trabajo de por medio.

Llena de frases míticas de la cantante, anécdotas y secretos hasta ahora desconocidos, en esta producción conoceremos a una Lola fuerte, libre, valiente y moderna, como lo seguiría siendo hoy día. Con un estilo y una forma de vivir que superaba todo tipo de barreras y rompía los esquemas de cualquiera. Este homenaje y retrato de la gaditana confirmará su leyenda obtenida a través de su noble arte inmortal.

Este proyecto fue apoyado por sus hijas desde el primer momento. En la rueda de prensa definieron a su madre como “una mujer adelantada a su tiempo, generosa, auténtica, irrepetible e inspiradora para muchos artistas” y estaban muy contentas por la creación de esta gran obra.

‘Lola’ es un relato que combina momentos difíciles en su vida, como la relación que tuvo con Manolo Caracol, y momentos emocionantes y divertidos, como por ejemplo el viaje y la gira de los Flores por América. Una carrera de seis décadas que incluyó el rodaje de 40 películas y la producción de más de 30 discos. El propio director Israel de Santo reconocía su gran expresión de incredulidad ante tales cifras; “ningún artista dura tanto”.

Durante la presentación de la docuserie Rosario y Lolita no hacían más que alabar la figura de su madre. Calificándola como una mujer trabajadora, motivadora para muchas personas y sobre todo la mejor amiga de ambas,

Cuentan como este proyecto audiovisual nos dejará conocer a Lola en todas sus facetas, sus momentos más oscuros y a fin de cuentas su manera de entender la vida.

La leyenda, más presente que nunca

Aunque no lo parezca, la figura de la artista está más latente que nunca en nuestras vidas. Según sus hijas, ahora mismo el momento de su madre es buenísimo.

Si ya de por sí son innumerables los programas y homenajes que se han realizado a la faraona a lo largo de décadas, el punto culmen de su presencia en la actualidad tuvo lugar a principios de año con el spot de la marca española de cerveza Cruzcampo 'Con mucho acento'.

«¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar», así arrancaba la Lola de 2021 el inicio del spot.

A través de un elaborado proceso de producción utilizando diferentes grabaciones y haciendo uso de hasta 5.000 imágenes, nació este anuncio tan característico y original en el que la artista reivindicaba el sentimiento de orgullo por el acento andaluz a la vez que promocionaba la conocida marca de cerveza.

Calificado como una auténtica barbaridad, brutalidad y maravilla por diversos medios y usuarios, esta producción publicitaria nos devolvió al gran icono de España como si de una resurrección se tratase. Y por supuesto se convirtió en un gran éxito.

Por eso no es de extrañar que este nuevo proyecto audiovisual se consagre como un éxito en la plataforma y conquiste a todos los telespectadores que quieran conocer la vida y obra de Lola Flores.