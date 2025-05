Este es el lugar que va a conseguir Melody en el Festival de Eurovisión esta noche

A pocas horas del inicio de la gala de Eurovisión las casas de apuestas sitúan a España, a Melody con Esa diva, en el 14º lugar, en torno a lo que se ha situado la sevillana en esta semana, entre las dos semifinales en las que cayeron varios aspirantes que tenía por delante, especialmente Bélgica, con Red Sebastian, que esta ba liza junto a los dos grandes favoritos, Suecia y Austria. Australia o Chipre eran candidatas que estaban por delante de Melody y que fueron eliminadas antes de la gala de este sábado.

Las casas de apuestas son los principales, y casi únicos, termómetros que tenemos en estos momentos para testar qué posibilidades reales tiene España en Eurovisión aunque, por supuesto, son manejos hipotéticos que no son exactos. Con Chanel estaban muy por debajo de las posibilidades reales (era séptima, octava días antes, cuando era la gran favorita); el pasado año con Nebulossa, llegaron a apuntar al Top 10 cuando la canción española recaló finalmente en el triste puesto 22º.

Según las casas de apuestas Melody estaría sobre la mitad de la tabla. No es una estimación descabellada aunque las actuaciones en semifinales y en el ensayo para el jurado de este viernes Esa diva ha sido una canción destcada, una fiesta en medio de un gala donde abundan las baladas y los temas intensos y grandilocuentes (sí, pretenciosos). También la propia Melodía es grandilocuente aunque ejecuta con su experiencia de años, con maestría, una coreografía ambiciosa y una puesta en escena que ha pretendido actualizar, 'divanizar', la rumba que ganó en el Benidorm Fest.

Melody con la bandera de España en el desfile inicial durante el ensayo general de Eurovisión

Las casas de apuesta no apuran esa sensación de que el nivel de este año es bajo, entre temas estridentes, y que por divertido y calidad Esa diva merecería una estimación más alta. A horas de Eurovisión desde la redacción de este periódico estimamos, con el corazón, que España en Eurovisión 2025 estará por encima de ese 14º lugar, tal vez incluso pujando por estar en el Top 5. Pensemos un poco más con la cabeza fría y el cálculo más aproximado es este: España debería estar en la frontera del Top Ten, entre el 9º y el 12º puesto. Calculemos que el déficit de las candidaturas españolas es movilizar el televoto internacional. Solo una actuación execpional como Chanel lo impulsó aunque nos encotramos también con la respuesta solidaria hacia Ucrania. Por simpatía, por entusiasmo, Melody debería contagiar esa invitación para el voto telefónico y on line. Ojalá, por supuesto, el resultado sea alto. La victoria es más improbable, pero que nadie nos quite soñar en estos momentos.

Pero lo dicho, nuestra estimación es esta: entre el 9º y el 12º. El sexto puesto, ya conseguido al menos en el orden de actuación, sería un bonito homenaje a Nina, la representante española en Suiza en 1989. En aquel momento supo a fracaso. Hoy un sexto puesto nos sabría a gloria.

Y lo que dice la Inteligencia Artificial sobre Melody

Melody en plena actuación del pase para el jurado

Esto ya es otra cosa, es cálculo de datos entre la frialdad y la suposición fantasiosa: ChatGPT ofrece varias predicciones según las fuentes. En un análisis, sitúa a Melody en el puesto 13, destacando su calidad vocal, el mensaje inclusivo de la canción y el impacto emocional, impulsado por apoyos como el de Thalía. En otro, la coloca en el puesto 15, considerando que Esa diva combina raíces españolas con un estilo electrónico moderno, pero señala que los jurados suelen favorecer baladas o propuestas vanguardistas, lo que podría limitar su puntuación. También hay una predicción más optimista que la ubica en el Top 5, haciéndose eco de apuestas de eurofans, rgumentando que la fuerza de Melody, una producción moderna y una puesta en escena impactante podrían sorprender, logrando el mejor resultado de España en décadas. Por último, otra fuente indica que ChatGPT ve posible un Top 10, aunque sin opciones reales de victoria. ChatGPT apunta a Suecia (KAJ con Bara Bada Bastu) como favorita, con un 41% de probabilidad de victoria haciéndose eco de lo previsto por las casas de apuestas):

Pesimismo relativo para Grok, la IA de X, que observa que Melody quedará en el puesto 16, basándose en una media de lo que han previsto las apuestas durante el último mes, y que le otorgan solo un 1% de probabilidad de ganar. Sin embargo, destaca que Esa diva es la canción más escuchada en Spotify entre las propuestas eurovisivas de 2025, lo que podría darle cierta visibilidad.

Gemini, desarrollada por Google, no proporciona un puesto concreto para España, y se hace eco de las apuestas. Coinciden en que Suecia es la gran favorita junto a Austria (JJ con Wasted Love).ria.

Copilot, atendiendo a las casas de apuestas y estimaciones redes, la sitúa en una posición baja.