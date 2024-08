'Mafalda' volverá a las pantallas

Fue en 1964 cuando Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino dio vida al personaje de Mafalda, que apareció por primera vez en el semanario argentino Primera Plana. Rápidamente este personaje, encarnado por una divertida niña de 8 años se convirtió en uno de los más frecuentes de las tiras cómicas del país, caracterizado por su curioso punto de vista acerca de las preocupaciones de los ciudadanos argentinos.

Aunque solo estuvo presente en este semanario menos de una década, su perspicacia y singularidad convirtió a Mafalda en un verdadero símbolo intergeneracional, que ha formado parte del imaginario colectivo desde entonces. Ahora, 80 años después, Quino va a poder cumplir el sueño que no realizó en vida (ya que el dibujante falleció en el año 2020), convertir a su más querido personaje en una serie de televisión.

Así lo adelantaba Netflix, que el pasado martes 6 de agosto publicó un comunicado afirmando la vuelta de la célebre niña a las pantallas. Ahora podrá volver a denunciar las injusticias del mundo, aunque esta vez lo hará mediante las pantallas y no las viñetas. “¡La genialidad de Quino cobra vida! La icónica historieta Mafalda tendrá su propia serie animada en Netflix” anunciaba la plataforma a través de la red social X, adelantando también parte del equipo que se encargará de dar vida al personaje argentino.

Entre este equipo destaca la presencia de Juan José Campanella, ganador de un Oscar a Mejor Película de Habla no inglesa gracias a El secreto de sus ojos. Campanella, será el director del proyecto, y en un comunicado en redes sociales mostraba su agradecimiento y su entusiasmo por formar parte del resurgir de Mafalda. “Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendeio de tiras de Mafalda en forma de libro. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no lo iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente había tiras que no entendía”.

Dentro de este comunicado, el que será el director del proyecto narra su encuentro con Quino mientras producía Metegol, finalizando su mensaje mostrando su agradecimiento por poder ser partícipe de este proyecto y anunciando que traer a Mafalda de vuelta a la vida será el máximo desafío de su carrera. Mafalda ya contó con una adaptación televisiva durante la década de los 70 y en 1982 se estrenó una película sobre ella, aunque será la primera vez que la célebre niña argentina vuelva a las pantallas desde la fecha.