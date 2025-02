Mañana no, hoy: el regreso de José Mota

José Mota y miembros de su equipo y directivos de TVE en la presentación de la temporada de 'No News'

La 1 reordena su prime time y le da la parcela de los viernes por la noche desde hoy a un clásico, José Mota, que entre sus programas en solitario y Cruz Raya suma más de quince años de progamas semanales de humor. Hoy llega al primera canal José Mota No News, un espacio que encandena para finalizar la semana el horario de La Revuelta de lunes a jueves. Junto al manchego, sus amiguetes como colaboradores necesarios, Santiago Segura y Florentino Fernández, junto a la copresentadora del espacio, Patricia Conde. Todos ellos estuvieron ya en el ‘avance’ de este No News que fue el especial de Nochevieja que tuvo más del 30% de cuota en la cuenta atrás de las campanadas. Así fue Operación IA IA oh.

Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE, señala que con este regreso la corporación “apuesta por el humor blanco, familiar y crítico” y que José Mota “es clave para RTVE en su programación de humor”. La propuesta del cómico es crear un formato que sea “un paréntesis en todo lo que nos rodea de malas noticias”. Un espacio que desconecte a los espectadores “de todo lo que le pueda agredir”.

Patricia Conde por su parte “está encantada con estos gamberros”. De hecho ella debutó hace algo más de 25 años en El informal con Telecinco, con Flo al frente junto a Javier Capitán. En La 1 también intervino en otro programa de sketches, Splunge. Florentino, nuevo jurado de Tu cara me suena, define esta aventura de Mota “como un programa redondo”, que permite al espectador cerrar la semana “con un momento mítico de humor en TVE”.

Santiago Segura, con sus imbatibles proyectos en cine que tienen la colaboración de sus habituales, piropie que la cadena pública “cuide a su gente y siga apostando por José Mota”. Segura está ligado a RTVE con la locución de Viaje al centro de la tele o poniendo voz a una serie de Clan, Los Wawies. Como productor de cine se ha visto reconocido con los Goya con la película La infiltrada.

En la rueda de prensa de No News también estuvieron presentes los actores Javier Quero y Fede de Juan, así como los creadores de contenido Erola Jons y Animalize. Cada viernes el humorista manchego recibirá en su plató a famosos y sus personajes como la Vieja del Visillo, Tomás o la Blasa, se encargarán de las entrevistas. Entre los invitados previstos: Ana Guerra, Rosa López o Antonio Resines.

En la sección Hoy no, ayer, la cómica Marta González de Vega recuperará momentos sorprendentes del pasado televisivo que hoy habrían sido virales. Quero y De Juan imitarán a Los Chunguitos para hablar “de las cosas que están chungas” en España.

Los invitados de hoy serán el aventurero Jesús Calleja, Kiko Rivera y Rosa.