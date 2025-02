El director de 'Lecturas' recibe un mensaje del móvil de María Teresa Campos y Carmen Borrego reacciona: "Si estuviera viva, lo mandaría"

Un suceso ha interrumpido este martes la escaleta habitual del programa TardeAR. El presentador Frank Blanco daba paso a Luis Pliego, director de la revista Lecturas y colaborador habitual del programa de Telecinco, para explicar unos misteriosos mensajes que había recibido en su teléfono móvil durante la emisión del programa. Cuál fue la sorpresa de los presentes cuando el periodista reveló que el remitente no era otro que una mítica presentadora de televisión, ya fallecida.

"Esto no es broma, me encuentro realmente afectado por lo que está pasando. Estoy recibiendo unos mensajes de María Teresa Campos", expresaba Luis Pliego. En ese momento, en el plasma del plató se muestra una captura de pantalla de un SMS enviado por un contacto que el colaborador guarda como 'María Teresa' a las 17:50 horas de la tarde. En el breve intercambio de mensajes, Luis Pliego afirma reconocer la manera en que la presentadora, fallecida en 2023, se dirigía a él: "Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor. Un beso desde el infinito".

"Así se dirigía a él", confirma Carmen Borrego

"Yo es que no he borrado el teléfono. Nunca los borro. He llamado a la compañía y este número está dado de baja. Yo me escribía con ella por WhatsApp, me ha sobrecogido que se dirigiera a mí como ella lo hacía", afirmaba Pliego, visiblemente afectado. Algo que, más que un hecho paranormal, sería fruto de la casualidad... Y de una brecha de ciberseguridad. "¿Cómo has conseguido este número?", le insistía el director de Lecturas al supuesto hacker.

"Es increíble que alguien haya podido acceder y hacer este tipo de bromas. Han hackeado el teléfono y han accedido a su agenda", explicaba el periodista. Aunque Pliego mantiene una relación muy cercana con las hijas de María Teresa Campos y ya había avisado a Carmen Borrego de lo ocurrido, el programa decía llamarla en directo para que ella misma lo comentase.

"Se me ha puesto la piel de gallina. Tengo claro que el móvil de mi madre se dio de baja y esto lo está haciendo alguien desde un ordenador. Cuando me ha llamado Luis me he puesto a temblar. He avisado a mi hermana para que no le de un infarto por si le mandan a ella también un mensaje", comenzaba diciendo Borrego. Además, corroboraba la versión de su amigo y decía esto sobre el tratamiento familiar que el supuesto hacker desconocería: "Sí se dirigía a Luis como 'mi querido'. Mi madre le quería mucho. Si estuviera viva podría mandárselo".

La también colaborado ha asegurado que, al igual que Luis, tampoco suele borrar los teléfonos y que fue ella misma quien se encargó de dar de baja el número de su madre un més después de su fallecimiento. La hija de María Teresa también confesaba que ella misma había intentado acceder al teléfono de su madre sin éxito: "Fui a la compañía y me confirmaron que no podía, que tenía que haber hecho una copia de seguridad". "Me parece de muy mal gusto, y la persona que lo haga luego no tendrá la conciencia tranquila", concluía la colaboradora de Mediaset.