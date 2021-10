La Xunta de Galicia investiga si 'MasterChef' usó marisco ilegal en un programa en La Coruña

Eu non son cherif, policía nin xuiz, pero o que si son é mariñeiro responsable, e como tal, gustaríame saber se os lumbrigantes do @MasterChef_es grabado en Galicia recentemente era marisco galego e se efectivamente estaba con ova, e de ser así, se lles parece bonito. pic.twitter.com/TgYr0YGBEF

Disculpa de Jordi Cruz

Jordi Cruz ha querido responder desde su cuenta de Instagram por la polémica sobre el gallego. Ha asegurado que es "un amante" de la comunidad autónoma. "Sé que hay mucha gente que se ha ofendido por esa prueba", reconocía Cruz. "Podría pedir disculpas por ello. Yo las pido, pero la intención del programa nunca es meterse con ningún tipo de dialecto ni de zona. Al contrario, es darla a conocer", se justificaba.

Cruz ha señalado que cree que el gallego es "un idioma precioso". "Si hemos hecho una prueba y ha parecido ridícula, es nuestra culpa, somos unos ridículos, unos absurdos, lo hemos hecho fatal y ya está", reconocía. "No son unas disculpas, no pretendo pedirlas porque tengo tantos amigos y me gusta tanto Galicia que no es la intención", apuntaba el chef, dejando claro que no creía que debiese disculparse. "Pero si alguien se ha sentido agredido por nuestra falta de saber gallego y lo mal que lo hablamos, mil perdones", ha zanjado, siendo consciente de que a alguien le pudo sentar mal aunque no fuese su intención.