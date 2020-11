"Si la mayoría se indigna, entonces he fallado"

–Lo del Roast, lo de despellejar al otro, es muy español. Pero el concepto llega de fuera.

–Lo llegar a un pueblo de un colega y decirle, qué fuente más fea tenéis, es muy español. He estado por Cataluña, Castila y León, Galicia, Asturias, Valencia y Sevilla, he hablado con la gente y junto a las entrevistas me ha surgido un monólogo de mis experiencias. En cada sitio hemos buscado las rotondas más feas. Fíjate el nivel.

–¿Usted qué risa busca?

–La risa abierta. Y si la mayoría de la gente se ríe, he acertado. Si la mayoría se indigna, fallé. Yo empiezo siempre a reírme de mí, los pelos, la barriga, el aspecto.

–¿La crítica siempre indigna?

–A veces indigna más un chiste de un político que ha robado que el robo en sí. –Usted es un obrero del guion.

–He trabajado muchas horas de oficina escribiendo y se me conoce más por los dos minutos que aparecían en El Hormiguero. Me gané el respeto de mi primer jefe con el chiste de “en mi casa éramos tan pobres que pensaba que merendar era un lugar”.

–¿Para sacar los chistes hay que atornillarse a la silla?

–Yo sé lo que es trabajar mucho, pero soy de culo inquieto. No puede estar quieto en la silla. Sentándote puedes afinar un chiste, pero las ideas sólo te pueden surgir andando, observando, mirando por la ventana.Después llenas el folio.