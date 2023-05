La 'muerte' se pasea por la abadía de Westminster

Lo que parecía la silueta de la muerte, como un disfraz premeditado por alguien, se pasó por la abadía de Westminster este sábado, en plena coronación, simulando ser una imagen inquietante en la ceremonia. Una figura aparecía cruzando por el claustro, ante la puerta que daba a la nave donde estaban los más de 2.000 invitados ilustres a la coronación, con representantes de todas las casas reinantes europeas.

El detalle ha sido de lo más comentado en las redes, dando pie a comentarios de broma y a otras consideraciones trascendentales, incluso paranormales, que no se corresponden con la realidad de la anécdota.

Hubo interpretaciones de que era una aparición de la muerte con la guadaña, en representación del pasado y con el recuerdo a Lady Diana entre otras alusiones. Alguno creía ver a un personaje jedi de Star Wars y otros lo que era un fantasma de la abadía vagando por la eternidad.

“Death with a scythe” appeared at the coronation of Charles III, they joke on social networks. Twitter users drew attention to the dark figure in the hood, which during yesterday's ceremony flashed on the broadcast from Westminster Abbey. pic.twitter.com/xWInADZ2wO