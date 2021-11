'Una noche con Adele', especial musical en La 1

Una noche con Adele es el nombre del especial musical de La 1, recital que comienza a las diez tras Informe Semanal. La cantante británica acaba de sacar nuevo álbum, que comienza a ser un éxito en todo el mundo, y ha preparado este concierto en el Observatorio Griffith de Los Ángeles, con la conducción de la estrella televisiva Oprah Winfrey. En los palcos, para contemplar este regreso de la diva, estrellas de Hollywood y de la televisión estadounidense como Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, Drake, James Corden o Melissa McCarthyAdele, con 15 premios Grammy por temas como Hello, Someonelike you o Rolling in the deep, incorpora para el recital que hoy emite TVE nuevas canciones como Easy on me o Hold on. Winfrey será su confidente en un set de entrevista y en el escenario en una actuación que contará con sorpresas para la cantante. Adele estuvo alejada de los focos por sus problemas personales y de salud. Ha tomado nuevas fuerzas para el presente proyecto, respaldado por esta actuación multitudinaria.

En esta entrevista la cantante británica responderá sobre ¿por qué decidió separarse de Simon Konecki? ¿Cómo vivió el proceso de divorcio? ¿A qué se debe su impactante cambio físico? ¿Cómo consiguió dejar la bebida? ¿Llegó a reconciliarse con su padre antes de su muerte? ¿En qué punto se encuentra su relación con su actual pareja, un conocido agente deportivo Rich Paul?

Adele pasa ahora por su mejor momento. “Sé que estoy muy cerca de cumplir mi objetivo de ser feliz, y no es que nadie me haya obligado a hacer algo que no quiera, sino más bien que he vivido ignorando mis necesidades. Cuando me di cuenta fue un shock”, se avanza de la entrevista.