Oliver Ruano, el actor que se sitúa entre Belén Rueda e Hiba Abouk en 'Eva & Nicole'

La serie Eva & Nicole acaba de dar el salto de Atresplayer al prime time de Antena 3. La ficción protagonizada por Belén Rueda e Hiba Abouk relata una historia de lujo, poder y venganza en la Marbella de los años 80. Oliver Ruano da vida al hijo de Nicole en la ficción, un personaje clave que vertebra la trama de la historia.

–¿Cómo afronta el estreno en abierto de Eva & Nicole tras su paso previo por Atresplayer? –Con mucha expectación y muchas ganas de que la pueda ver más gente al cumplir el ciclo marcado por Atresmedia. Primero la serie ha estado en Atresplayer y ahora se podrá seguir en abierto en Antena 3. Es una parte más del ciclo del producto y a ver hasta dónde llega la respuesta del público.

–¿Qué impresión le causó la primera lectura de guion? –Lo primero que me resultó curioso es que el personaje se llamaba como yo. Fue algo premonitorio y bonito. La historia es muy intensa, con los personajes interconectados, pues tenía muchas ganas de comenzar los ensayos y empezar a crear las relaciones con los personajes.

–¿Cómo definiría a Oliver, su personaje en la serie Eva & Nicole? –Es un personaje ajeno al mundo de la noche. Dentro de todo el plantel de personajes de la serie es el que lleva una vida menos superficial y frívola. Él quiere una vida más sencilla que el entorno que le rodea. Es una persona noble, pero recta en sus ideas. Oliver está marcado por algo de su pasado y por la relación que mantenía con sus padres. Él permanece mucho tiempo en internados y crea como una especie de barrera a la hora de relacionarse con los demás.

–La serie se contextualiza en la Marbella de los años 80. ¿Qué ha significado para usted vivir aunque sea en la ficción los años dorados de la ciudad más emblemática de la Costa del Sol? –Es algo muy emblemático, un enclave privilegiado, con sus puestas de sol y su energía… Me hubiese gustado vivir en esa época. En general, me hubiera gustado vivir en los años 80, que fueron muy prolíferos para la creación, el saber disfrutar y las ganas de divertirse. Marbella era la máxima expresión de algo acojonante. Allí se unían grandes personalidades de la cultura con ese toque frívolo propio del verano, del sol, del mar… En esa época no solo había excesos, no hay que quedarse con los puntos negros de aquellos años.

Oliver vivirá un intenso romance con Eva (Hiba Abouk), la enemiga de su madre en la noche marbellí. / ATRESMEDIA

–¿Cómo es la relación con su madre Nicole, el personaje interpretado por Belén Rueda? –Un amor que se ha ido creando a partir de perdonar. Oliver siente dolor por cómo sucedieron las cosas en su infancia y demás. La relación con Nicole se va desarrollando a lo largo de la serie. Es uno de los grandes pilares de la ficción, aunque está como en un segundo plano en paralelo a la trama.

–¿Cuáles son los puntos fuertes de la serie Eva & Nicole? –Esta serie lo que persigue en el público es que se enamoren de los personajes y les acompañen en el camino. La serie aborda temas muy grandes como el amor, la venganza, las rencillas del pasado… Todas esas cuestiones pueden despertar las emociones del espectador. Al final es reír, llorar, enfadarse y querer acompañar a los personajes en su camino vital.

–¿Cómo es Oliver Ruano? –¡Qué difícil es describirse a uno mismo! Soy un hombre normal muy inquieto. Soy un chico de barrio que ha estudiado y emprendido en varios proyectos… Me gusta mucho la creación manual, la cinematografía, el uso de la cámara y la fotografía.

–¿En qué otros proyectos se encuentra inmerso en estos momentos? –Ahora mismo nada, terminé de rodar una serie para Disney+. Estoy en la cara b de los actores y esperando castings.