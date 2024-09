Paco Tous y el proyecto que le vincula a la saga de 'Reina Roja'

Paco Tous, junto a Vicky Luengo y Alex Brendemühl (que renuevan sus personajes de la serie de Prime Video), son los protagonistas de este próximo lanzamiento de Audible, empresa de Amazon y distribuidor mundial de contenido de audio de calidad. Es la precuela de Reina Roja, que estará disponible a partir del 16 de septiembre. La ficción sonora lleva por título Reina roja: Origen, el primer caso.

El actor sevillano, con fuertes vínculos con El Puerto de Santa María, pone voz como uno de los narradores principales en esta precuela con el predecesor del personaje que dio vida Hovík Keuchkerian, un policía que ayuda a Antonia Scott (Vicky Luengo) a resolver su primer caso.

Esta es la primera incursión de Tous en el universo de la grabación de audiolibros, y lo hace de la mano de la compañía líder del sector, Audible, que está apostando por reconocidos actores para poner voz a sus libros, ya se narrados o en versión de ficción sonora.

Si bien el que fuera protagonista de Los hombres de Paco había rechazado antes estos papeles donde la voz es la protagonista, y la expresión corporal no puede tener relevancia, asegura que tardó poco en decidirse a aceptar este proyecto y empezó a divertirse, a pasarlo bien, probándose e imaginándose ante el micrófono. Es la suerte de alguien que ha tenido como referente actoral a Juan Diego, por ejempo. “Juan era puro actor. De él me gustaba hasta su forma de respirar. No me podía imaginar que me iba a doler tanto su ausencia, alguien que para mí ha estado a la altura de Camarón. Los Hombres de Paco me dieron mucho”, evoca el intérprete sevillano de la serie de Antena 3 con la que se dio a conocer al gran público, tras muchos años en apariciones en Canal Sur. Entre sus intervenciones figura La casa de papel, otra serie de Antena 3 y que alcanzó nada menos que el premio Emmy. “La casa de papel fue un trabajo inenarrable. Yla popularidad, aún más”. Netflix llevó a esta ficción española a convertirla en un fenómeno de carácter internacional.

Paco, que siente e interpreta en clave andaluza sostiene, sin hacer causa de ello, que algunos “no han llegado a entender algunas veces que los andaluces sintetizamos, concretamos a la hora de expresarnos, también actoralmente”, recalca sobre la singularidad de los andaluces en su expresión.

Sobre su personaje en la ficción sonora de Reina Roja, Paco adelanta que es “un tipo noble, buen compañero solidario, ex capitán del ejército, protector con su soldadesca y con Antonia Scott (Vicky Luengo), entre ellos hay intercambios emocionales muy atractivos, siendo su primer escudero en esta precuela”, revela sobre esta propuesta de Audible.

Reina Roja, de Juan Gómez-Jurado, fue la novela más vendida en España durante cuatro años consecutivos, alcanzando la cifra de 3 millones de ejemplares en nuestro país, siendo traducida a 24 idiomas con más de 200 ediciones internacionales. Tras convertirse en serie en Prime Video, con el primer caso de sus protagonista, ahora se convierte en ficción sonora la precuela de esos personajes.