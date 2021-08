Paloma del Río: una locutora de medalla de oro que se retira

Si a los locutores deportivos varones ya los cuestionan, imagínense a una mujer. Paloma del Río, periodista de RTVE, se ha despedido de su público en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Emocionada ante las conmovedoras palabras de Almudena Cid, la voz de los deportes minoritarios en TVE se ha encargado de retransmitir las competiciones de gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje artístico e hípica desde las Olimpiadas de Seúl de 1988. Junto a Mari Carmen Izquierdo, Elena Sánchez Caballero, Olga Viza, Mari Cruz Esteban y María Escario, es una de las veteranas del Periodismo deportivo, del que se empieza a despedir por la puerta grande a sus 61 años, pues tiene previsto jubilarse antes de París 2024. Tokio, por tanto, han sido sus últimas Olimpiadas.

La ex gimnasta y ahora comentarista Almudena Cid dedicó a Del Río unas emotivas palabras al concluir su última intervención en los Juegos de Tokio. "Quiero darte las gracias por el espacio que le has dado siempre al deporte minoritario, al femenino", comenzó la ex deportista. "Has dado voz a muchos deportistas y consideramos que eres la banda sonora de nuestras vidas. Así que gracias por todo lo que nos has dado, lo que nos estás dando y lo que espero que nos sigas dando", continuó diciendo Cid, quien ha sido su compañera durante siete Juegos Olímpicos. La periodista se emocionó, aunque intentó mantener la compostura y contestar: "Esta es la última retransmisión de gimnasia olímpica que voy a hacer". Sin embargo, recordaba que no era la última competición que iba a cubrir: "En dos meses tenemos el Mundial". "He sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos, muy feliz. Nunca pensé que iba a estar en estas circunstancia. Y yo solo quiero agradecer a la gente por el cariño que me hace llegar en la gimnasia y los deportes minoritarios", concluyó la periodista sin poder evitar llorar. Al final, Almudena y Paloma se fundieron en una abrazo.

Durante su carrera, Paloma del Río también ha ocupado cargos de dirección como la jefatura de Deportes de TVE y ha recibido reconocimientos como la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y el Ondas. En julio de 2018 se anunció su candidatura a la presidencia de RTVE, pero no pasó el corte y se quedó fuera.

Su voz, conocida por tres o cuatro generaciones de espectadores que la han escuchado a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria profesional, ha hecho a muchos de ellos aficionarse a la gimnasia y a algunos de los deportes llamados minoritarios.