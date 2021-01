El duelo entre Pablo Díaz y Luis de Lama en Pasapalabra ya es el más longevo de los 20 años de historia del concurso que ahora presenta Roberto Leal en Antena 3. Los actuales concursantes han alcanzado los 76 programas superando así el récord de 75 que tenían Jero Hernández y Orestes Barbero desde el 1 de agosto de 2019 como pareja más veterana cuando el espacio se emitía en Telecinco.

Pero para llegar hasta aquí, tanto Pablo desde el 26 de junio del pasado año como Luis desde el 24 de septiembre, se han enfrentado en numerosas ocasiones a la temida 'silla azul' que les puede eliminar del programa. "Vamos a intentar llegar a 76, que sería el programa que nos asentaría como la pareja más enfrentada en estas lides", señaló el miércoles Luis antes de superar a Verónica en la 'silla azul' y conseguir, por tanto, seguir haciendo historia en Pasapalabra con 76 programas en los que ya se ha asegurado 37.200 euros.

Felicidades @pablodiazviolin y @LuisDLama por igualar el récord conmigo y @OrestesBarbsalc. Un logro fantástico en @PasapalabraA3 ! — Jero Hernández (@Jero_Hernandez) January 12, 2021

Pablo Díaz, por su parte, ha acumulado 106.200 euros en 140 programas y este miércoles se aseguró su presencia en el próximo 'Rosco' de Pasapalabra, en el que se jugará por un bote de 1.114.000 euros. "Hoy nos convertimos en la pareja más longeva", señaló sonriente el tinerfeño.

En estos 76 duelos se ha visto mucha estrategia, emoción, respuestas sorprendentes, algunos trucos y un altísimo nivel de los concursantes y se han vivido muchos momentos para el recuerdo como el incómodo momento por Un paso adelante, la locura de Luis, el récord de Pablo o la divertida frase de Luis en el programa del pasado viernes. Cuando estaba a falta de tres palabras para llevarse el bote, el concursante probó fortuna con "prácrito" como respuesta a "grupo de dialectos del indio medio que se hablaron en la India al menos desde el siglo III A.C.", y resopló al escuchar el "sí" de Roberto Leal para dar la respuesta por buena. "Cómo me encanta cuando dices sí, está al nivel de cuando me lo dice mi mujer", le dijo aliviado Luis a Leal. "Es de lo más bonito que me han dicho en 2021", bromeó el presentador tras el comentario.

Pablo Díaz tiene 23 años y nació en Santa Cruz de Tenerife, igual que su padre. Aunque su madre es cántabra y también residía en la isla canaria, sus padres se conocieron en Nueva York. Al año de nacer Pablo, la pareja se trasladó a Madrid, donde la familia reside desde entonces. Sus dos progenitores son pianistas; su padre es concertista y su madre, profesora de piano para niños y músico terapeuta. Pablo también es un apasionado de la música. Comenzó a estudiar violín con cinco años, y piano con seis. Desde los 12 se dedicó en exclusiva al violín. Pablo tiene oído absoluto, lo que significa que tiene la habilidad de identificar una nota por su nombre sin la ayuda de una nota referencial, o ser capaz de producir exactamente una nota solicitada (cantando) sin ninguna referencia. Además de los estudios de música, ha formado parte de un trío de violín, chelo y pianos.

El crack de Pasapalabra es un gran aficionado a la lectura, las palabras y la literatura, por eso el concurso le atrae tanto. A los 16 años, su abuela ya le impulsaba para que asistiera al programa en cuanto cumpliese los 18. Con la mayoría de edad "le da el venazo" y empezó a estudiar 'Roscos', palabras desconocidas y el diccionario. Cuando llevaba un año de estudio decidió asistir al casting del programa.

Luis de Lama, por su parte, tiene 46 años, es de Madrid, está casado y tiene tres hijos. Trabaja como guardia civil, en concreto, es el coordinador del equipo de atestados. Es un viejo conocido del concurso ya que participó varias veces en su anterior etapa en Telecinco. Afirma que lleva preparándose para participar desde 2016 viendo todos los programas colgados en la web desde 2011. También ha concursado en La ruleta de la suerte, Boom, Avanti y El Cazador.