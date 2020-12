Paz Vega (Catrina) gana la primera edición de 'Mask Singer'

La gran final de Mask Singer no fue tan emocionante como se pretendía. Las cuatro pistas en forma de fotografía le restaron emoción al último programa, al que llegaron cuatro famosos enmascarados bajo el disfraz de Cuervo, Caniche, Camaleón y Catrina. De nuevo los espectadores sorprendieron por ser muy avispados, y si hay una segunda edición, prácticamente asegurada por el éxito que cosechó la que acaba de terminar, probablemente deban afinar un poco en las pistas que ofrecen a un público que se las sabe todas.

La ganadora de esta primera edición de Mask Singer fue Catrina, uno de los disfraces más elaborados y llamativos, que se supo por fin que era la actriz sevillana Paz Vega. Su última pista hizo referencia a una serie que protagonizó hace unos años en Telecinco en la que interpretaba a una monja. Tampoco ninguno de los investigadores acertó con ella, y sonaron nombres como Gloria Treví y Mónica Cruz. "A mí me daba mucho miedo porque mi voz era muy reconocible, he jugado a la catrina mexicana. Ha sido de las cosas más divertidas y más raras que he hecho en mi vida", confesó la intérprete.

La gran final de Mask Singer: adivina quién canta logró 2.957.000 de telespectadores y un 25,9 % de cuota de pantalla, siendo lo más visto del la noche del miércoles junto al programa que le precede, El Hormiguero 3.0.

Eso sí, sin sorpresas. En una búsqueda en 'Google imágenes', los espectadores descubrieron una semana antes quién se escondía tras la máscara. La noche aún así tuvo un punto de emoción, pero también de indignación. Lo último porque de nuevo Mask Singer comenzó más a cerca de las once que de menos cuarto, como estaba anunciado. Y también porque pese a haber solo cuatro máscaras en la gran final, terminó pasada la una de la madrugada. El espejismo del primer programa terminando poco más tarde de la medianoche fue eso, un espejismo que duró un miércoles.

El primero en desvelar su identidad fue Jorge Lorenzo, un nombre que defendió únicamente Javier Ambrossi, y acertó. El resto de investigadores estaban muy perdidos. "Me encanta cantar", confesó Lorenzo. A continuación, bajo el disfraz de Camaleón apareció un político en activo, Toni Cantó, que en la actualidad es coordianador de Ciudadanos en Valencia. La máscara que se quedó a las puertas de la victoria (el público presente en el plató eligió a sus favoritos en varias ocasiones) también dejó sorprendidos a los investigadores. Era Genoveva Casanova, a la que en el programa definieron como aristócrata y filántropa.