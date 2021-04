'El precio justo' aterriza este lunes en Telecinco

Antena 3 intentó rescatar sin éxito El precio justo, conducido por Juan y Medio, y anteriormente, en 1999, La 1 quiso recuperar el formato memorable de las noches convirtiéndolo en un juego diario, sin demasiada fortuna. Ahora es Telecinco la que apelando a la nostalgia de las buenas noches con Joaquín Prat pone a prueba a los concursantes para adivinar el coste de los regalos.

En la presentación, Carlos Sobera, en la voz de animación, Luis Larrodera, que debutó hace 16 años a nivel nacional nada menos que con el Un, dos, tres. Sobera, anfitrión en First Dates, se hizo popular con el quiz 50x15, es decir, ¿Quién quiere ser millonario?, y ahora será quien pronuncie el “a jugar” para los concursantes elegidos en el plató.

Telecinco recupera hoy a las 22.50 El precio justo y a continuación irá en franja vespertina diaria, en competencia con Pasapalabra.La mecánica esencial es simple, los participantes deben aproximarse sin pasarse al precio de una serie de artículos. Habrá un escaparate inicial de eliminación, otro de clasificación para la final y un duelo definitivo a por el lote estelar. Sobera insiste en que Telecinco trae bajo el brazo formato estadounidense porque “no ha envejecido en absoluto”.

“Ahora la mayoría de los concursos exigen tener una licenciatura e incluso un máster, éste lo único que precisa es tener grandes dosis de sentido común, una gran intuición y ganas de pasarlo bien”, resume Sobera, presentador del formato.

El concurso ha sido adaptado a lo largo de estos decenios en 42 países y en Estados Unidos o Portugal nunca se ha caído de la parrilla desde su estreno. Es de los formatos internacionales más longevos, con 65 años de trayectoria.

“Queríamos hacer dos formatos que no entendíamos que no estuvieran en televisión en España: por un lado Got Talent, y por el otro El precio justo”, defiende Nathalie García, CEO de Fremantle España, productora que explota el recuperado espacio.

“El espíritu de El precio justo es el de diversión pura en un ritmo muy rápido y dinámico en sí mismo”, recojoce el presentador, que sigue el ritmo incesante de pruebas y concursantes para esta adaptación española.El presentador vasco tiene un “muy buen recuerdo” de Joaquín Prat padre (su hijo es el conductor de Cuatro al día). “Que él lo hiciera tan bien es un favor que le hace a la historia del programa, porque la gente le tenía cariño a él y también al formato”, añade.