'El programa de Ana Rosa' cumple hoy 16 años de liderazgo ininterrumpido

Desde que se incorporó a las mañanas de Telecinco ha venido liderando las mañanas. Tomó el lugar de María Teresa Campos y nadie ha conseguido rebatirle durante 16 años su posición a lo largo de la franja matinal. Líder de las mañanas de forma ininterrumpida desde su estreno en enero de 2005, El programa de Ana Rosa ha superado recientemente las 4.000 emisiones y ha acabado el pasado año con su mejor dato anual de los últimos 12 ejercicios, con 18,2% de cuota y 736.000 espectadores. En Andalucía el share se dispara al 20,1%.

Con la pandemia aumentaron el consumo y el interés informativo, lo que se trasluce en esas cifras que son además una distancia de 5,8 puntos sobre Espejo público, de Susanna Griso, la segunda cifra más alta desde 2007. El matinal de Antena 3 sumó un 12,5% de cuota y 505.000 fieles.

Hoy domingo, aunque no sea un día de emisión para este programa, el matinal de Ana Rosa cumple 16 años, comenzó el 10 de enero de 2005. El formato está producido por Unicorn Content y en principio llevaba el sello de Cuarzo, la productora fundada por la propia presentadora y que abandonó hace unos años.“El último año ha sido duro, nos hemos tenido que reciclar y especializarnos en temas sanitarios, pero lo más importante ha sido saber mantener la calma y seguir informando en directo mientras cientos de ciudadanos morían cada día y teníamos compañeros y amigos afectados”, valora Ana Rosa Quintana sobre lo vivido en estos meses, en una responsabilidad desde su lugar preferente en la audiencia de las mañanas.“Son 16 años manteniendo el liderazgo e informando con independencia: la cifra da vértigo, pero para mí es toda una vida al servicio de la información, algo de lo que me siento orgullosa”, argumenta. “Cuando crees que ya lo has contado todo, cambios de Gobierno, de Jefes de Estado, atentados, crisis económicas... llega un año como 2020, en el que una pandemia mundial se convierte en la verdadera protagonista de las noticias”, examina. A su lado ha tenido a Joaquín Prat, que junto a llevar las tardes de Cuatro ha mantenido su lugar en la tertulia social del programa. Patricia Pardo ha sido el relevo de Ana Rosa durante vacaciones y días excepcionales, manteniendo el timón del programa. “Quedan meses de incertidumbre, pero los afronto con la esperanza de poder dar algún día de este año la noticia de que hemos vencido esta pandemia, de que los ciudadanos podemos salir a las calles sin mascarilla, viajar y abrazar a sus familiares”,pide para 2021.